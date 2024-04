Pariz bo zadnja tekma olimpijskega prvaka Maxa Whitlocka

"Počutim se, da je napočil pravi trenutek za takšno odločitev," je dejal britanski zvezdnik na Instagramu.

Whitlock, ki je v 24-letni karieri nastopil na igrah v Londonu 2012, Riu 2016 in Tokiu 2021 ter osvojil tri zlate olimpijske medalje, pravi, da se ne boji več življenja onkraj tekmovalne strani športa, ki ga je pripeljala do tega, da je postal eden največjih britanskih športnikov svoje generacije.

"Delati v smeri končnega cilja mojih četrtih in zadnjih olimpijskih iger je tako razburljivo in upam, da mi bo omogočilo, da premaknem meje še naprej in naredim to zadnje poglavje najboljše, kar je možno," je Whitlock povedal za tiskovno agencijo PA.

"Imeti priložnost, da to lahko storim pred Willow (njegova 5-letna hčerka, op. STA), je čudovit občutek. Vedno sem govoril, da želim nadaljevati, dokler ne bo dovolj stara, da me bo lahko gledala na tekmovanjih. Všeč mi je, da bo dobila to priložnost v Parizu," je dodal trikratni svetovni prvak.

Njegova blesteča kariera, polna kolajn z velikih tekmovanj, je nekako prikrila obdobja boja in dvoma vase. "Zamočil sem precej večkrat, kot si veliko ljudi misli," meni Whitlock, ki je nazadnje zgrešil medaljo na lanskem svetovnem prvenstvu v Antwerpnu, ko je padel s konja.

Whitlock je na nepozabnih igrah v Riu v dveh urah osvojil dve zlati olimpijski medalji - na parterju in konju z ročaji. Toda njegov najlepši spomin ostaja njegov prvi pomemben korak na veliki sceni na igrah v Londonu 2012, kjer je bil del zgodovinske moške ekipe, ki je osvojila bronasto medaljo. Ob tem je osvojil tudi bron na konju z ročaji, s čimer je tlakoval pot svojim prihodnjim podvigom.

"London je bil zame tako velika stvar, da sploh ne vem, kako sem prišel do teh bronastih medalj. Dal mi je motivacijo in navdih, da sem lahko nadaljeval od tam in tekmoval kjer koli," se je spominjal Whitlock.

Whitlockovo tretje olimpijsko zlato na konju z ročaji v skoraj prazni dvorani Ariake Arena v Tokiu zaradi koronske pandemije je minilo brez evforije. Po tem se je odločil za konec kariere, nato pa se spet vrnil na veliko sceno.

Pariške olimpijske igre so na sporedu od 26. julija do 11. avgusta.

