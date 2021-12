Primorci odločili: najboljši so Čančar, Mrak, Macarol in rokometašice

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jadralki Veronika Macarol in Tina Mrak sta najboljši primorski športnici leta 2021

Jadralki Veronika Macarol in Tina Mrak sta najboljši primorski športnici leta 2021 Foto: Jadralna zveza Slovenije

Košarkar Vlatko Čančar, jadralki Veronika Macarol in Tina Mrak ter rokometašice Mlinotesta so najboljši primorski športniki v letu 2021.

Čančar, košarkar Denverja v ameriški profesionalni košarkarski ligi NBA, si je naziv zaslužil kot član olimpijske ekipe, ki je v Tokiu zasedla četrto mesto, Macarolova in Mrakova sta bili na igrah peti v razredu 470, rokometašice iz Ajdovščine pa so že nekaj časa stalnica pri vrhu slovenskega ženskega rokometa.

Športnike leta so v sodelovanju z Združenjem slovenskih športnih društev v Italiji izbirali novinarji RTV Koper-Capodistria, Primorskih novic, Primorskega dnevnika, Slovenskega deželnega sedeža RAI in spletnega portala Slosport.org.

"V športu je tako, da veliko načrtuješ, pogosto pa se zgodi, da kljub temu ne dosežeš cilja. Nama je v Tokiu uspela olimpijska uvrstitev kariere, tako da morava biti s sezono in njenim glavnim dogodkom zadovoljni," je povedala Mrakova. Razreda 470 ne bo več med olimpijskimi disciplinami, obe še kujeta nadaljnje načrte.

Med šesterico izstopajočih športnic so letos še jadralka Jana Germani, teniška igralka Andreja Klepač, judoistka Andreja Leški in kanuistka na divjih vodah Alja Kozorog.

Vlatko Čančar je športnik Primorske 2021. Foto: Guliverimage

V moški konkurenci so poleg Čančarja nagrajenci še odbojkarja Jani Kovačič in Jernej Terpin, namiznoteniški igralec Bojan Tokić, kajakaš na divjih vodah Nejc Žnidarčič in kolesar Jan Tratnik.

"Ta nagrada je velik dosežek za nas in nam veliko pomeni. Mogoče je izbor nekako pričakovan, dekleta smo igrale tudi evropske tekme. Dokazale smo, da se lahko majhna Ajdovščina kosa tudi z veliko Švedsko. V prihodnje se bomo trudile k dodatnemu napredku, želimo si upravičiti naziv najboljše primorske ekipe," je dejala Nuša Fegic, igralka Mlinotesta.

Navijači najboljše ekipe zadnjega leta. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Med klubi so si nagrade prislužili še odbojkarji Salonita, balinarji Agrochem Hrasta, namiznoteniške igralke Arrigonija in Krasa ter kegljačice Proteusa.

Sedemintridesetletni skupni izbor primorskih medijskih hiš z obeh strani meje je zaradi epidemioloških razmer minil brez prireditve, skupna želja je, da bi bilo v letu 2022 drugače.