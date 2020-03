Prihodnji teden na Palmi SP z Mrakovo in Macarolovo

To bo najpomembnejše tekmovanje pred olimpijskimi igrami v Tokiu, kjer imata Mrakova in Macarolova že dolgo zagotovljen nastop.

"Dva tedna sva bili že pred tem na Palmi, pa sva se nato vrnili v domovino in sva v začetku tedna znova prišli na to prizorišče. Opravili smo že dva dneva treningov, pogoj so bili res lepi. Osredotočali sva se na novo jadro in špinaker. Danes pa bomo jadrali še z drugo posadko, saj naju čakajo še nastavitve opreme. S prvimi tekmami bomo začeli v ponedeljek, meritve pa bomo imeli od petka naprej," je povedala flokistka Macarolova.

"O novem koronavirusu se je veliko govorilo prejšnji teden, ko sva bili doma in nas je bilo strah, če se bomo lahko vrnili na Palmo, ker smo tja leteli iz Bergama. Pa se je vse srečno izteklo, tu ni nekih večjih težav. Je super, jadramo na odprtem morju, tudi jutranji trening opraviva zunaj in ne v zaprtih prostorih. Ta čas je ogromno odpovedi tekmovanj, a v jadranju ni gledalcev, saj smo na odprtem morju," je dodala Macarolova.

Povedala je tudi, da so organizatorji tradicionalnega jadralskega pokala Princese Sofie na Palmi že povabili posadke na tekmovanje, ki bo konec marca in v začetku parila. Sredi naslednjega meseca pa je v Genovi predviden svetovni pokal in to naj bi bila zadnja kvalifikacijska tekma za OI v japonski prestolnici za Evropo. "Kvalifikacij ne bo v Genovi, govori se, da bi bilo po pokalu Princese Sofie na Palmi ali v Hyeresu," je še pojasnila Macarolova in izpostavila, da je sedaj na Palmi celoten svetovni vrh razreda 470..

Na prejšnji tekmi v drugi polovici januarja sta najboljši slovenski jadralki na svetovnem pokalu v Miamiju po osmih regatah in šestih dnevih tekmovanj osvojili drugo mesto s 33 točkami. Zmagali sta Francozinji Camille Lecointre in Aloise Retornaz, evropski prvakinji in bronasti na lanskem SP sta zbrali 20 točk.

Tudi Francozinji sta prispeli na Palmo, kjer je zbrana vsa svetovna elita tega razreda, prijavljeni sta tudi vodilni s svetovne lestvice in olimpijska zmagovalka Britanka Hannah Mills ter njena v zadnjih treh sezonah nova flokistka Eilidh McIntyre. Lani sta bili Britanki v japonski Enoshimi najboljši tudi na svetovnem prvenstvu, svetovni podprvakinji pa sta bili domačinki tiste tekme, Ai Kondo Yoshida in Miho Yoshioka .

Japonki, prvi na SP 2018, bosta prav tako skušali priti na vrh v Palmi, kot tudi Poljakinji Agnieszka Skrzypulec in Jolanta Ogar, svetovni prvakinji izpred treh let, piše STA.