Prihaja vrhunec leta, Slovenija želi obogatiti že tako bogato zbirko

Po uspešnem svetovnem prvenstvu za mlade ter članice in člane v tehničnih disciplinah, bo imelo slovensko balinanje prihodnji teden novo priložnost za obogatitev bogate zbirke kar 232 osvojenih medalj na velikih tekmovanjih kot so svetovna in evropska prvenstva ter svetovne in sredozemske igre.

V italijanskem Alassiu se bodo najboljše svetovne balinarke in balinarji za odličja merili v osmih disciplinah. Ženske bodo tekmovale v igrah dvojic in posamezno ter natančnem, hitrostnem in štafetnem zbijanju, moški v igrah dvojic in posamezno, prvič pa bo na sporedu igra mešanih dvojic.

Selektor ženske izbrane vrste Miha Sodec je že podrobno razdelil naloge. Nina Volčina bo nastopila v hitrostnem zbijanju ter skupaj s Tadejo Petrič v štafetnem zbijanju, v igri dvojic bosta Slovenijo zastopali Tadeja Petrič in Polona Zule, ki bo tekmovala tudi v igri posamezno, medtem ko Tanjo Marc čaka lov na prvo medaljo na svetovnih prvenstvih v natančnem zbijanju. Petričeva bo nastopila tudi v mešani dvojici, konec tedna pa bo selektor Davor Janžič dokončno razkril v katerih disciplinah bodo nastopili njegovi trije izbranci, Jure Kozjek, Gregor Sever in Tadej Premru.

Selektor moške reprezentance Davor Janžič bo podal dokončno odločitev konec tedna. Foto: Stanko Gruden, STA

Obe selekciji bosta v četrtek v Ljubljani opravili še zadnji skupni trening, slovenska delegacija pa bo na pot odpotovala v ponedeljek zjutraj. V večernih urah bo na sporedu žreb predtekmovalnih skupin, v torek zjutraj prvi dvoboji v klasičnih igrah, finalni obračuni v vseh disciplinah pa bodo na sporedu v soboto.

Balinarska zveza Slovenije se je z organizatorji dogovorila za izvedbo prenosa vseh tekem slovenskih reprezentantk in reprezentantov, ki jih bo moč spremljati na Facebook in spletni strani BZS.