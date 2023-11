Pistoriusu odobrili prošnjo za pogojni odpust

Šestkratni paraolimpijski olimpijski prvak v teku na kratkih razdaljah Oscar Pistorius, ki v Južnoafriški republiki prestaja zaporno kazen zaradi umora svojega dekleta Reeve Steenkamp leta 2013, bo lahko 5. januarja 2024 odkorakal na prostost. Danes so mu odobrili njegovo prošnjo za pogojni odpust, poročata agenciji dpa in AFP.

Pistorius je bil med športno kariero splošno znan kot Blade Runner zaradi posebnih karbonskih protez, s katerimi je lahko tekel kljub amputaciji obeh nog. Svojo takratno partnerico Reevo Steenkamp je umoril s štirimi streli skozi vrata stranišča v svojem domu v Pretorii na predvečer valentinovega leta 2013.

Pistorius je branil svoja dejanja z besedami, da je verjel, da je v njegovem domu vsiljivec, vendar je sodišče na koncu zavrnilo njegove dokaze in ga obsodilo umora.

Zdaj star 37 let je odslužil polovico svoje kazni, ki v celoti znaša 13 let in pet mesecev. Po južnoafriški zakonodaji je imel po polovici prestane zaporne kazni samodejno pravico do zaslišanja za pogojni odpust.

V času umora je bil Pistorius na vrhuncu svoje kariere. V zgodnjem otroštvu so mu zaradi genetske okvare amputirali nogi pod koleni.

Komisija za pogojni odpust je že marca odločila, da mora Pistorius, ki je že po rojstvu ostal brez obeh nog, ostati v zaporu. Kot razlog je komisija navedla, da ni prestal najkrajšega obdobja pripora, ki je pogoj za izpustitev. A prejšnji mesec je tamkajšnje ustavno sodišče ugotovilo, da je šlo za napako, zato je določilo novo zaslišanje.

Tekač na rezilih je bil prvi atlet na svetu, ki je nastopil tako na paraolimpijskih kot olimpijskih igrah.

V postopku sodeluje tudi mati žrtve June Steenkamp, ki ni prepričana, ali se je Pistorius res pokesal za dejanje, ki ga je storil. Oče Reeve Steenkamp je umrl septembra. Foto: Guliverimage