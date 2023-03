Pistorius v pričakovanju izpustitve

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pistorius, ki je zdaj star 36 let, je na valentinovo 2013 v zgodnjih jutranjih urah ustrelil Reevo Steenkamp. Štirikrat je ustrelil skozi vrata kopalnice svoje izjemno varovane hiše v Pretoriji, trdil pa je, da je dekle zamenjal za vlomilca.

Tožilci so bili drugačnega mnenja, menili so, da je zaradi ljubosumja streljal v besu. Prejel je 13-letno zaporno kazen. Kot del svoje rehabilitacije se je Pistorius lani srečal s Steenkampovimi starši, te pa so komisiji tudi izdali svoje mnenje.

Prestopniki v Južni Afriki so po prestani polovici kazni upravičeni, da zaprosijo za pogojni izpust.

