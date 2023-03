Prošnja o predčasnem izpustu zavrnjena, Pistorius ostaja v zaporu

Oddelek za pogojne službe je sporočil ugotovitev komisije, da Pistorius ni opravil minimalnega obdobja pripora, potrebnega za izpust. Zaporniki imajo sicer možnost, da se ob zavrnitvi pogojnega izpusta obrnejo še na sodišče za revizijo.

"Ne vem, na podlagi česa je bila zahteva zavrnjena, obveščeni smo bili le, da je bila zavrnjena in da jo bodo pregledali čez eno leto," je sprva za AFP povedala odvetnica žrtvine družine Tania Koen.

Pistorius je 14. februarja 2013 v zgodnjih jutranjih urah ustrelil Reevo Steenkamp. Štirikrat je ustrelil skozi vrata kopalnice svoje izjemno varovane hiše v Pretoriji, trdil pa je, da je dekle zamenjal za vlomilca.

Tožilci so bili drugačnega mnenja, menili so, da je zaradi ljubosumja streljal v besu. Po dolgotrajnem sojenju in številnih pritožbah je bil leta 2017 obsojen na 13-letno zaporno kazen.

Kot del svoje rehabilitacije se je Pistorius lani srečal s starši od žrtve, ti pa so komisiji tudi izdali svoje mnenje, je še pred tedni poročala AFP. Koen je takratno srečanje opisala kot "zelo čustveno" in "travmatično".

Starši umorjene so odločitev pozdravili. Že prej so nasprotovali izpustitvi, ker ne verjamejo, da je nekdanji športnik povedal resnico o tem, kar se je zgodilo in ni pokazal obžalovanja, piše AFP.

"Čeprav pozdravljamo današnjo odločitev, to ni razlog za slavje. Reevo zelo pogrešamo in jo bomo do konca življenja. Verjamemo v pravico in upamo, da bo ta še naprej zmagala," so danes zapisali v izjavi prek svoje odvetnice.

Odvetnik Južnoafričana je že pred tedni pričakoval, da bo zaslišanje uspešno in da bo Pistorius po 31. marcu na prostosti, a se to vsaj do avgusta 2024 ne bo zgodilo.

Pistorius, z vzdevkom "blade runner" zaradi svojih protez iz ogljikovih vlaken, je po nastopih na velikih tekmovanjih, med drugim tudi na olimpijskih igrah v Londonu, postal znan po vsem svetu. Pridobil je številne sponzorske pogodbe, po umoru pred desetimi leti pa se je vse skupaj sesulo.

