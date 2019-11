Ples kroglic: Slovenci za EP proti Rusom in Srbom

Bojan Tokič in druščina so izvedeli tekmece v kvalifikacijah za ekipno EP.

V Luksemburgu so izžrebali kvalifikacijske skupine za ekipno evropsko prvenstvo v namiznem tenisu za leto 2021 v romunskem mestu Cluj-Napoca. Slovenska moška izbrana vrsta bo tudi tokrat igrala v najmočnejšem kakovostnem razredu, njena nasprotnika v 5. skupini pa bosta reprezentanci Rusije in Srbije.

Stopničko nižje bodo kvalifikacije začele izbranke Vesne Ojsteršek, ki bodo prav tako v 5. skupini igrale proti Grčiji in Estoniji. Na letošnjem ekipnem evropskem prvenstvu v začetku septembra je slovenska moška reprezentanca v četrtfinalu morala priznati premoč poznejšim evropskim prvakom Nemcem. Tudi čez dve leti v Cluju-Napoci bodo skušali priti do kolajne, do katere so prišli predlani v Luksemburgu.

Ni razloga za pritoževanje

Selektorka Andreja Ojsteršek Urh po žrebu ni zaskrbljena. Foto: Urban Urbanc/Sportida V tokratnih kvalifikacijah bodo Bojan Tokič, Darko Jorgič, Deni Kožul, Peter Hribar in Tilen Cvetko igrali proti Rusiji in Srbiji. Rusija je v Nantesu v svoji skupini osvojila drugo mesto in se ni uvrstila v četrtfinale, prav tako druga je bila Srbija, ki je prav tako po dveh tekmah v skupini končala s tekmovanjem.

"Nimamo nobenega razloga, da bi se pritoževali nad žrebom. Z Rusijo do zdaj še nismo igrali, Srbijo dobro poznamo, toda do prvih tekem je še dolga, do takrat pa se lahko še marsikaj zgodi," je na kratko žreb v Luksemburgu komentirala Andreja Ojsteršek Urh, selektorka slovenske moške reprezentance.

Pomlajena slovenska ženska reprezentanca, ki je v Nantesu igrala brez poškodovane Alex Galič, je bila v svoji skupini tretja, tako da bo v novih kvalifikacijah igrala v diviziji B. Žreb jim je namenil Grčijo, ki je bila v Nantesu prav tako tretja v svoji skupini in Estonijo, ki v Franciji ni igrala.

Prve tekme v obeh skupinah bodo na sporedu 13. oktobra 2020.