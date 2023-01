Plavalca leta 2022 sta ...

Katja Fain med članicami in Peter John Stevens med člani sta najboljša plavalca leta 2022 v izboru Plavalne zveze Slovenije. Najboljše plavalke in plavalce, ki so navduševali v minulem letu v vseh starostnih kategorijah, so razglasili na nocojšnji slovesnosti v Ljubljani.

Najboljša trenerka v kategoriji članic je Metka Sparavec, mama in trenerka Katje Fain. Najboljši trener v kategoriji članov pa je Luka Berdajs, ki je tudi Stevensov trener. Stevens se sicer podelitve zaradi zadržanosti ni udeležil.

Najboljša plavalka leta prihaja s Štajerske, je članica kluba Branik Maribor, najboljši plavalec pa je z Gorenjskega, je član plavalnega kluba Triglav Kranj.

Rada bi čim prej odplavala olimpijsko normo

"Drugo leto zaporedoma sem najboljša slovenska plavalka. Gre za precej lep dosežek. Zdi se mi, da imamo zelo bogato plavalno sredino. Sploh v ženski kategoriji imamo izjemno močno konkurenco, tako da sem vesela," je po podelitvi naslovov in nagrad v izjavi novinarjem dejala 21-letna plavalka.

Katja Fain je bila že drugič zapored najboljša slovenska plavalka leta. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Fain bo marca na domačem mitingu v Mariboru začela lov na A-olimpijsko normo za poletne olimpijske igre, ki bodo prihodnje leto v Parizu. "Rada bi čim prej odplavala olimpijsko normo, da se potem lahko mirno pripravljam naprej in da bo potem leto 2024 res posvečeno samo pripravam, ne pa tudi lovljenju norm," je še dejala.

Med glavnimi cilji sezone je omenila svetovno prvenstvo v velikih bazenih na Japonskem od 14. do 30. julija v Fukuoki na Japonskem in evropsko prvenstvo v kratkih bazenih decembra. "Vedno imam pred sabo cilj, najprej so to osebni in državni rekordi, potem lahko vidimo, kam me bo to lahko popeljalo. Vedno stremim k temu, da sem boljša, kot sem bila. Vsak tak dosežek prinese tudi visoka mesta."

Družinska naveza, ki deluje

Zaveda se svojih kakovosti, tudi širokega plavalnega spektra. "Lahko plavam precej disciplin, od 200 do 1500 metrov, in sem lahko v vseh konkurenčna. Za vse discipline bom imela dovolj treninga, bomo pa na samih tekmah videli, kako se bom pripravila s trenerko in katera disciplina bo tista glavna."

Mariborčanka Fain je vsekakor prvo ime ekipe s petim mestom decembra na svetovnem prvenstvu in novim slovenskim rekordom na 400 m prosto. Hkrati je bila deveta na 1500 m prosto in deseta na 200 m prosto.

"Ne, moram reči, da ne vidim sebe v Katji," priznava Metka Sparavec, mati in trenerka najboljše slovenske plavalke. Foto: Vid Ponikvar

Za napredek Fain skrbi njena mama, nekdanja vrhunska plavalka, ki je med vrhunci minule sezone omenila njene prve stopničke na sredozemskih igrah, srebro na 400 m prosto in zlato s štafeto 4 x 100 m. "Tudi jaz sem bila srebrna, ona je bila srebrna, nekako primerjava, če gledamo družinsko."

Gre za zelo uspešno družinsko navezo, ki deluje. "Ne, moram reči, da ne vidim sebe v Katji. Imela sem drugačno športno pot, ki je bila krajša, kot je njena. Katja ima čisto drugo pot. Vedno sem želela, da bi počela nekaj drugega, s tega vidika, koliko truda in vsega drugega je potrebnega, ampak na mojo žalost se je odločila za plavanje. Pri tem ji lahko samo pomagam, saj dobro vem, kaj preživlja, ko trenira. Kljub temu ne smem biti preveč popustljiva, vem, kje so njene zmožnosti, čeprav mogoče sama tega še ne ve, tako da jo moram vedno potiskati naprej," je bila kot mama in trenerka odkrita Sparavec.

Pred domačim začetkom sezone marca v Mariboru bosta s Fain februarja na višinskih pripravah v Sierri Nevadi v Španiji.

Preberite še: