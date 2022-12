Dobitnico olimpijskih kolajn v Belorusiji obsodili na 12 let zapora

Sodišče v Minsku je nekdanjo plavalko in dobitnico treh olimpijskih kolajn Aleksandro Herasimenjo in političnega aktivista Aleksandra Opejkina obsodilo na 12 let zapora. Herasimenja ter Opejkin sta bila kaznovana zaradi pozivanja k sankcijam ter delovanja proti nacionalni varnosti Belorusije. Šestintridesetletna Herasimenja je bila med elitnimi športniki, ki so pobegnili iz Belorusije zaradi zatiranja tistih, ki so protestirali proti po njihovem mnenju goljufivi ponovni izvolitvi Aleksandra Lukašenka avgusta 2020.

Lukašenko, tesen zaveznik ruskega predsednika Vladimirja Putina, je zanikal kakršnokoli kaznivo dejanje. Čeprav uradno ne sodeluje pri invaziji Moskve na Ukrajino, je Rusija uporabila belorusko ozemlje za izvajanje svojih napadov, še piše Reuters.

Opejkin je sicer predsednik Beloruske fundacije za športno solidarnost, namenjene podpori športnikov, ki so bili priprti in so se soočili z represijo pod Lukašenkovo avtoritarno vladavino.

"Od avgusta 2020 do 20. maja 2022 so prek medijev in spleta namerno širili lažne informacije ter izmišljotine o dogodkih, ki so se zgodili na ozemlju Belorusije, ter o poteku in rezultatih volilne kampanje 2020," je, kot jo citira Reuters, zapisala BelTA.

Sodišče je odredilo tudi zaseg plavalkinega stanovanja, avtomobila in okoli 45.000 ameriških dolarjev na njenih bančnih računih.

Tihanovska je ogorčena

Vodja beloruske opozicije v izgnanstvu Svetlana Tihanovska je že obsodila sodbo sodišča. "Sramotno," je Tihanovska zapisala na Twitterju. "Režim ne more priti do njih, vendar je bilo njihovo premoženje v Belorusiji zaseženo, vključno z avtomobilom in stanovanjem. Tako skuša režim kaznovati svoje nasprotnike v izgnanstvu."

Združeni narodi in številne države so Belorusijo kritizirale zaradi nenehnega zatiranja političnih nasprotnikov, civilne družbe in novinarjev.

Po podatkih veleposlaništva ZDA v Belorusiji je tam priprtih več kot 1300 političnih prestopnikov, dodaja Reuters.