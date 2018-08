Phelpsove bitke z depresijo še ni konec

Nekdanji olimpijski plavalni as Američan Michael Phelps je ponovno javno spregovoril o svojih težavah z depresijo, ker upa, da bo s tem lahko pomagal tudi drugim, ki se borijo s to boleznijo.

"Rad bi naredil razliko, rad bi rešil življenje, če ga lahko," je Phelps v petek dejal v intervju za televizijsko mrežo CNN. "Zame je to pomembneje kot osvojitev zlatega odličja."

Phelps je v svoji bleščeči olimpijski karieri, ki je trajala od Sydneya 2000 do Ria de Janeira 2016, osvojil 28 odličij, od tega kar 23 zlatih.

"V bazenu mi je uspelo narediti precej neverjetne stvari, zunaj bazena pa sem imel težave," je povedal Phelps in dodal, da je v nekem trenutku hotel umreti.

Nekdanji ameriški plavalec ni prvič spregovoril o tem, da je po vsakih olimpijskih igrah, na katerih je tekmoval, padel v depresijo. Najnižjo točko je dosegel po igrah v Londonu 2012, ko je bil več dni zaprt v sobi.

Pred tedni skozi strašljivo depresivno spiralo

Triintridesetletnik je zdaj poročen in ima dva otroka, a pravi, da se njegova bitka z depresijo še ni končala. "Dva do tri tedne nazaj sem šel skozi strašljivo depresivno spiralo in to je nekaj, kar me bo spremljalo celo življenje," je povedal za CNN.

V intervjuje je povedal, da sta mu bila v pomoč tako pogovor s terapevtom kot žena Nicole. "Moja žena je moje vse, je moja skala, ki mi pomaga skozi življenje. Brez nje ne bi bil to, kar sem. Ona mi je pomagala v najtežjih trenutkih."

Dodal je še, da je zadovoljen sam s sabo, česar pred leti ne bi mogel trditi. "Trenutno mi gre dobro in živim življenje vsak dan posebej," je sklenil šampion.

