Nekdanji olimpijski prvak mora zaradi zlorabe v zapor

Avstrijsko tožilstvo je nekdanjega olimpijskega prvaka v judu in trenerja Petra Seisenbacherja spoznalo za krivega zlorabe dveh deklic in mu prisodilo pet let zapora.

Seisenbacher je deklici, ki nista bili stari niti 14 let, zlorabljal med koncem devetdesetih let prejšnjega stoletja in začetkom drugega tisočletja. Domnevno naj bi skušal zlorabiti še tretje dekle, ko je bila ta stara 16 let, a se je ubranila. Seisenbacher, ki bi bil lahko obsojen do deset let zapora, je med sojenjem, ki se je začelo pretekli teden, sicer dejal, da je nedolžen.

Preiskovalna ekipa je primer pod drobnogled vzela leta 2013, ko sta deklici, zdaj odrasli osebi, razkrili zlorabo. Avstrijca so aretirali leta 2017 v Kijevu, sedem mesecev prej pa je avstrijsko tožilstvo za njim razpisalo mednarodno tiralico, ko se ni zglasil na zaslišanju na Dunaju. Ukrajina ga je Avstriji predala septembra.

Zdaj 59-letni Seisenbacher, ki je v svoji športni karieri osvoji dve zlati olimpijski kolajni leta 1984 v Los Angelesu in 1988 v Seulu, ostaja najuspešnejši avstrijski športnik poletnih olimpijskih iger in prvi, ki mu je v judu uspelo ubraniti naslov olimpijskega prvaka. Tekmovalno se je upokojil po igrah v Seulu, nato pa deloval kot trener reprezentanc Avstrije, Gruzije in Azerbajdžana.

