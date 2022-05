Peharc za las zgrešil finale, zmaga za Američanko in Francoza

Športni plezalec Anže Peharc se je na tretji tekmi svetovnega pokala v balvanskem plezanju v Salt Lake Cityju v ZDA zavihtel na osmo mesto, potem ko je za malenkost zgrešil finale šesterice najboljših. Slovenske barve so zastopali še Katja Debevec, Zan Lovenjak Sudar in Gregor Vezonik, ki so tekmovanje sklenili v kvalifikacijah.

Edini slovenski polfinalist Tržičan Anže Peharc je v polfinalu rešil dva balvanska problema v petih poskusih, kar ni zadostovalo, da bi prehitel šestouvrščenega Francoza Mejdija Schalcka, poznejšega zmagovalca, ki je za dva osvojena vrhova potreboval dva poskusa. Oba sta v polfinalu dosegla cono oziroma sredino smeri na zadnjem balvanu.

Francoz Mejdi Schalck se je po šestem mestu v polfinalu v finalu prebil na prvo mesto. Foto: Daniel Gajda/IFSC

Na drugo in tretje mesto sta se uvrstila Japonca Yoshiyuki Ogata in Rei Kawamata. Osemnajstletni Schalck je osvojil svojo prvo zmago na tekmah najvišje ravni. Zan Lovenjak Sudar in Gregor Vezonik sta tekmovanje končala na 25. oziroma 33. mestu.

Finale je imel tudi slovenski pridih, četrto mesto je zasedel član avstrijske ekipe Nicolai Užnik iz Šentjanža v Rožu, sicer predstavnik slovenskega športa na avstrijskem Koroškem.

Edina slovenska plezalka v Salt Lake Cityju je bila Katja Debevec. V kvalifikacijah je z dvema vrhovoma in petimi conami dosegla 27. rezultat, kar je bilo predaleč za polfinale 20 najboljših.

V ženski konkurenci sta prvo in drugo mesto za dvojno zmago osvojili domačinki, Američanki Natalia Grossman in Brooke Raboutou, tretja je bila Japonka Miho Nonaka.

Natalia Grossman dobro izkorišča odsotnost Janje Garnbret. Foto: Daniel Gajda/IFSC

Janja Garnbret je tekmovanje izpustila, tako kot je to napovedala že pred začetkom sezone. Korošica se bo v karavano vrnila v Innsbrucku, kjer bo med 22. in 25 junijem tudi prva tekma v težavnosti. Še prej bosta balvanski tekmi znova v Salt Lake Cityju, in sicer konec tedna, od 27. do 29. junija, ter v italijanskem Brixenu od 10. do 12. junija.

Američankama Natalii Grossman in Brooke Raboutou se je na zmagovalnem odru pridružila Japonka Miho Nonaka. Foto: Daniel Gajda/IFSC