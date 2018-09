Olimpijski podprvak razočaran ostal na suhem: To se mi še ni zgodilo

Za nedeljo je bila zaradi visokega vodostaja reke Save odpovedana tekma za svetovni pokal v kajaku in kanuju na divjih vodah. "Roko na srce, smo divjevodaši, in kot drugo, to ni mladinska ali vaška tekma, ampak je to tekma najvišjega ranga," je bil nad odločitvijo žirije tekmovanja razočaran Peter Kauzer.

Eni srečni, drugi razočarani. Na koncu so za kajakaše in kanuistke obveljali rezultati iz kvalifikacij, kar je tudi v skladu s pravili. Med srečne zagotovo sodi naš Žan Jakše, ki je dosegel svojo prvo zmago za svetovni pokal in trinajsto slovensko v Tacnu. Šestega mesta se je lahko veselila tudi naša mlada kanuistka Eva Alina Hočevar, medtem ko je naš najboljši kajakaš ob tej odločitvi le zmajeval z glavo. Olimpijski podprvak iz Ria je bil na koncu enajsti.

Foto: Facebook

"Lahko bi počakali vsaj do nedelje zjutraj"

"Boriti se proti naravi nima smisla. Na žalost smo takšen šport, ampak še enkrat se je pokazalo, da s takšno progo, ki jo imamo v Tacnu, se lahko večno sprašujemo ali tekma bo ali ne bo. Sem pa do te odločitve zelo kritičen, saj bi lahko počakali vsaj do nedelje zjutraj. Da že v soboto popoldan sporočijo, da tekme ne bo, mi je malo smešno. Vremenske napovedi so bile jasne in mislim, da bi lahko v soboto popoldne "stisnili" našo tekmo. Tako pač je, tako so se odločili," nam je uvodoma povedal Kauzer, ki kvalifikacij nikoli ne vozi na polno, ampak predvsem z namenom, da se uvrsti v polfinale. Šele tam potem napada s polno močjo.

Foto: Sportida

Sam še vseeno misli, da bi lahko poskusili tekmo izpeljati pod znamenito zapornico, kar se je v preteklosti že večkrat zgodilo na izbirnih tekmah. "Roko na srce, smo divjevodaši, in kot drugo, to ni mladinska ali vaška tekma, ampak je to tekma najvišje ravni. Vsi tekmovalci, ki smo del svetovnega pokala, znamo veslati po divji vodi. Zdaj smo nekateri ostali brez možnosti za izboljšanje uvrstitve. Nekaj grenkega priokusa je."

Kauzer ima v svoji dolgoletni karieri za seboj že ogromno tekem svetovnega pokala. Ko smo ga vprašal ali je kdaj že doživel takšen razplet tekme, nam je izstrelil. "Ne, to se mi ni zgodilo nikoli in nikdar. Če so, so odpovedali celo tekmo in tekma potem ni štela. Da so obveljali rezultati iz kvalifikacij pa nikoli."

Foto: Sportida

Vsaka točka šteje, leta 2011 je zmagal le za eno točko

Peter je v skupnem seštevku svetovnega pokala na četrtem mestu in je še vedno v igri za prvo mesto. Zato je v tem trenutku zanj pomembna vsaka točka. To ve iz lastnih izkušenj.

"Stanje v svetovnem pokalu je takšno, da je eden spredaj, pet ali šest tekmovalcev smo v razmahu petih točk. Vemo, da se bo vse odločalo na finalni tekmi svetovnega pokala, ko za vsako mesto štejejo dvojne točke. Pred zadnjo tekmo bi si lahko zagotovil kakšno točko več ... Jaz osebno sem leta 2011 svetovni pokal zmagal le za eno točko. Torej na koncu lahko odloča le ena točka," je še povedal Hrastničan, ki ob tem ni pozabil čestitati svojemu reprezentančnemu kolegu Žanu Jakšetu za zmago.

"Moram povedati, da je bil za nas organizatorje odločitev zelo težka." Foto: Vid Ponikvar

Uspelo nam je priklicati Jakoba Marušiča, vodjo organizacije tekmovanja. Marušič je v zadnjem času eden najbolj glasnih, ki poudarja, da je s tacensko progo treba nekaj urediti. In z odpovedjo nedeljske tekme, so se njegove besede spet uresničile.

"Moram povedati, da je bil za nas organizatorje odločitev zelo težka. Sam sem pričakoval, da bomo odločitev sprejeli v nedeljo zjutraj, ko bi dejansko videli, kakšen bo vodostaj. Člani žirije so menili, da ne bi bilo pošteno do tekmovalcev in ekip, da bi prišli v Tacen in se nato samo obrnili," je razočarano razlagal Marušič, ki se je med drugim tudi zavedal, da tekme praktično ne bi bilo možno izpeljati.

Vseeno so bile v nadaljevanju njegove besede nekoliko bolj optimistične, saj organizacija svetovnega pokala za prihodnje leto v Tacnu ni ogrožena. Prav tako je po njegovih besedah Tacen v svetovnem kajaku zelo priljubljena proga, ki pa nujno potrebuje korenito spremembo. "Tacen bi lahko primerjal z smučarskim Kitzbühelom. Tako po atraktivnosti kot tudi po zahtevnosti. Samo težava je v tem, da je naš Kitzbühel tam, kjer sneg zelo redko," je nekoliko v smučarskem slogu naš pogovor zaključil Marušič.