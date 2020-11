Odločitev glede Rusov naj bi sporočili do konca leta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Cas naj bi odločil do konca leta. Foto: Reuters

Mednarodno športno razsodišče (Cas) je danes sklenilo štiridnevno zaslišanje v zvezi z rusko pritožbo na štiriletno prepoved udeležbe na vseh pomembnejših športnih tekmovanjih, tudi olimpijskih igrah, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Cas je sporočil, da bo odločitev znana predvidoma do konca koledarskega leta.

"Čeprav je težko predvideti, kako dolgo bo proces trajal, pričakujemo, da bomo vpletenim odločitev sporočili do konca koledarskega leta," so zapisali na Casu.

Svetovna protidopinška agencija (Wada) je decembra lani Rusko protidopinško agencijo (Rusada) suspendirala za štiri leta, ker je manipulirala z dopinškimi podatki iz moskovskega laboratorija.

Po odločitvi Wade bi lahko na olimpijskih igrah in svetovnih prvenstvih sodelovali le posamezni ruski športniki, ki izpolnjujejo posebne pogoje, vendar pod nevtralno zastavo brez nacionalnih simbolov. Rusi so se na to odločitev, ki že od konca leta 2015 velja v atletiki, pritožili.

Cas je pritožbeno razpravo z zaslišanji začel 2. novembra, končala pa se je danes.

Če bo Cas zavrnil pritožbo, ruski športniki pod simboli države ne bodo smeli nastopati na olimpijskih igrah v Tokiu leta 2021 ter v Pekingu leta 2022 in na svetovnem nogometnem prvenstvu leta 2022 v Katarju, dodaja dpa.

