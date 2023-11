Odbojkarice šeste v Egiptu

Slovenska ženska reprezentanca v odbojki sede je na svetovnem pokalu v Egiptu osvojila končno šesto mesto. Slovenke so danes na zadnji tekmi izgubile proti Ukrajini z 0:3 (-20, -21, -21). Slovenija tako ni izkoristila priložnosti, da bi dobila vozovnico na paraolimpijske igre v Parizu 2024. Zadnja možnost za to bodo kvalifikacije naslednje leto.

Slovenke so v predtekmovanju v Kairu dvakrat zmagale (Ukrajina in Nizozemska) in doživele dva poraza, proti Kanadi in Braziliji. V četrtfinalu pa je za tekmice dobila nemško vrsto, ki pa je bila premočan nasprotnik, da bi se Slovenke prebile v polfinale. V bojih za mesta od pet do osem so Slovenke v petek najprej premagale Egipt s 3:0, danes pa izgubile z Ukrajino prav tako z 0:3.

Kljub razpletu v Kairu ima Slovenija še eno možnost za uvrstitev v Pariz; prihodnje leto bo zadnji kvalifikacijski turnir, na katerem bo zmagovalka dobila zadnjo vozovnico za največje tekmovanje športnikov invalidov. Na igrah v Parizu bo sicer nastopilo samo osem ekip.

"Turnir je bil izredno kakovosten. Po četrtfinalnem porazu proti Nemčiji, ko smo na tem turnirju izgubili možnost boja za paraolimpijsko vstopnico, je zbranost malce padla. Kljub temu smo včeraj odigrali še eno dobro tekmo proti Egiptu. Danes pa zbranost ni bila na ravni naše ekipe. Verjetno je so svoje naredile tudi poškodbe. Cel turnir smo odigrali z isto postavo," je nastope v Egiptu za krovno zvezo za šport invalidov Slovenije - Slovenski paralimpijski komite ocenil selektor Simon Božič in dodal: "Kljub temu turnir ocenjujem kot zelo dobro odigran. Videli smo, kakšne so naše priložnosti proti ekipam, ki se bodo z nami borile na še zadnjem kvalifikacijskem turnirju na Kitajskem. Ocenjujem, da bomo v polni postavi trd oreh za vse ekipe."

V Egiptu si bo vozovnico za paraolimpijske igre priigrala najvišje uvrščena reprezentanca, ki si še ni zagotovila nastopa v Parizu. Tja so že uvrščene Francija, Brazilija, Italija, ZDA in Kitajska. Eno mesto na turnirju bodo zapolnile še afriške prvakinje.

Slovenija je doslej trikrat igrala na igrah. Leta 2004 v Atenah in v Pekingu štiri leta pozneje so slovenske odbojkarice zasedle četrto mesto, leta 2012 pa so bile v Londonu šeste. Na nedavnem evropskem prvenstvu so bile druge, prvakinje Italijanke so si že zagotovile vozovnico za Pariz.

V reprezentanci Slovenije so bile ob kapetanki Leni Gabršček še Suzana Ocepek, Valentina Brik, Mira Jakin, Barbara Kocmur, Jana Ferjan, Tija Vrhovnik in Danica Gošnak.