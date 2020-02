Odbojkarice sede za uvod izgubile proti Kanadi

Lena Gabrčšek in soigralke so izgubile.

Tekmovalnega dne za slovensko reprezentanco še ni konec, ob 23. uri po slovenskem času jo čaka še obračun s Finsko.

"Za nami je uvodna tekma proti zelo motiviranim domačinkam, ki so nas malce presenetile z zelo dobrim servisom. Pri preostalih elementih igre smo jim bili kos. Rezultat 0:3 ne pomeni ničesar, potrebno je strniti vrste in se pripraviti na Finsko. Z zmago proti Finski ostajamo v igri za odhod v Tokio," je po uvodni preizkušnji v Severni Ameriki povedal selektor Simon Božič.

Na paralimpijske igre v Tokiu so že uvrščene Rusija, ZDA, Kitajska, Italija, Brazilija, Ruanda in Japonska. Peterica ekip Kanada, Slovenija, Nemčija, Finska in Ukrajina se merijo za zadnjo osmo vozovnico.

V slovenski ekipi v Kanadi so Suzana Ocepek, Lena Gabršček, Jana Ferjan, Danica Gošnak, Mira Jakin, Senta Jeler, Klara Vrabič, Klara Jeretina in Tija Vrhovnik.

Slovenske odbojkarice so doslej trikrat nastopile na paralimpijskih igrah, na prvih v Atenah 2004 so zasedle četrto mesto, nastopile so tudi v Pekingu 2008 in Londonu 2012, manjkale so le v Riu de Janeiru 2016.