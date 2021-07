Še hitreje: nov mejnik Janje Garnbret!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najbolj raznovrstna športna plezalka na svetu Janja Garnbret, ki bo v Tokiu eno najbolj vročih slovenskih želez v olimpijskem ognju, je danes v kvalifikacijah hitrostnega plezanja v Villarsu v Švici postavila nov osebni in slovenski rekord v tej disciplini, s čimer je znova dokazala izjemno pripravljenost pred vrhuncem sezone v Deželi vzhajajočega sonca. Korošica, ki jo je predsednik Borut Pahor pred dnevi odlikoval z redom za zasluge, je pred manj kot tednom dni v Innsbrucku v dveh dneh uplenila dve zmagi. Da je dosežek vreden še več, ji je to uspelo v dveh različnih plezalnih disciplinah, v balvanih in težavnosti.

Za 15-metrsko steno s standardizirano postavitvijo oprimkov je potrebovala zgolj 7.91 sekunde in se po Salt Lake Cityju znova uvrstila v finale najboljših 16 (11. mesto). To je prvič, da se je Janja Garnbret na tekmi spustila pod mejo osmih sekund, kar ni uspelo še nobenemu slovenskemu plezalcu ali plezalki.

Uspeh je z osebnim rekordom 9.43 sekunde dopolnila druga slovenska plezalna potnica na olimpijske igre v Tokiu Mia Krampl, ki je tekmo končala na 33. mestu.

S kvalifikacijami je najhitreje opravila Rusinja Iuliia Kaplina (7.01), desetkratna svetovna rekorderka v tej disciplini.

Hitrostno plezanje je za večino plezalcev, ki so specialisti za težavnostno in balvansko plezanje plezalna disciplina, ki se ji posvečajo zgolj zaradi olimpijskega formata. Na olimpijskih igrah v Tokiu, kjer bo športno plezanje doživelo težko pričakovano olimpijsko premiero, bo namreč o rezultatih odločala kombinacija hitrostnega, balvanskega in težavnostnega plezanja.

V Tokiu bo nastopilo zgolj po 20 najboljših plezalcev v moški in ženski konkurenci, po največ dva iz posamezne države. Slovenija v moški konkurenci nima svojega predstavnika.

Močna slovenska zasedba tudi v težavnosti

Jutri bodo v Villarsu izpeljali finale hitrostnega plezanja (21.00) in kvalifikacije v težavnostnem plezanju (od 9.00 do 17.00), v soboto pa bo pa na sporedu še polfinale in finale (20. oz. 21.00) najboljših v težavnosti.

VIta Lukan Foto: Guliverimage

Na štartni listi sta poleg slovenskih potnic v Tokio še Lucija Tarkuš, finalistki zadnje težavnostne preizkušnje v Innsbrucku Lučka Rakovec in Vita Lukan, Tjaša Slemenšek in Lana Skušek, v moški konkurenci pa bomo lahko spremljali Luko Potočarja, sedmega na težavnostni preizkušnji v Innsbrucku, Milana Preskarja, Žigo Zajca, Domna Škofica in Martina Berganta.