Nogometaši ameriške lige NFL ne bodo smeli več klečati med igranjem himne

Vodstvo ameriške poklicne nogometne lige NFL je v sredo sprejelo odločitev, da igralci med igranjem državne himne pred ligaškimi tekmami ne bodo smeli več klečati, kot so to počeli nekateri v znamenje protesta proti policijskemu nasilju v ZDA. Odločitev pomeni zmago za predsednika ZDA Donalda Trumpa.

Nekaj nogometašev je zaradi policijskega nasilja in posledične smrti več temnopoltih Američanov začelo klečati med igranjem himne, kar je bila bolj ali manj zadeva lige NFL in nogometašev, dokler ni predsednik Trump začel izkoriščati protestov za podžiganje svoje volilne baze. Nogometašem je očital pomanjkanje domoljubja in njihov protest označil za žalitev padlih vojakov.

Namignil je celo na potrebo po bojkotu spremljanja NFL in nekaj njegovih podpornikov je to vzelo resno. Vodstvo lige je opazilo slabše obiske na tekmah in manj denarja, kar je bilo dovolj, da je popustilo pod pritiskom. Komisar lige NFL Roger Goodell je naznanil, da bodo klubi odslej kaznovani, če njihovi igralci na igrišču med igranjem himne ne bodo stali.

Igralci, ki bodo želeli protestirati, bodo lahko ostali v slačilnici in se odpravili na igrišče po himni.

Združenje igralcev lige NFL kritiziralo odločitev vodstva lige

Združenje igralcev lige NFL je nemudoma kritiziralo odločitev vodstva lige, ki je bila sprejeta brez posvetovanja z igralci in krši kolektivno pogodbo, zato napoveduje spor.

Igralec ekipe Philadelphia Eagles Chris Long je sporočil, da so se lastniki klubov ustrašili Trumpa in njegove politične baze ter sprejeli odločitev v skrbi za zaslužek. "To ni domoljubje. Ti lastniki nimajo radi Amerike nič bolj, kot jo imajo igralci, ki protestirajo in jo želijo s tem izboljšati," je tvitnil Long, ki ni osamljen, poleg tega pa je večina njegovih soigralcev v ligi temnopoltih.

Proteste proti policijskemu nasilju je leta 2016 začel Colin Kapernick. Foto: Guliver/Getty Images

Proteste je začel Colin Kapernick

Proteste proti policijskemu nasilju je leta 2016 začel Colin Kapernick, ki si ga potem noben lastnik kluba ni upal najeti in je izpustil celotno sezono v letu 2017. Liga NFL je še lani zavrnila Trumpa, ko je zahteval kaznovanje igralcev, ki klečijo ob himni, vendar pa je imelo predsednikovo delovanje, kot kaže, posledice za bilanco lige in lastnike klubov.