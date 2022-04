Nemec Blübaum osvojil naslov evropskega prvaka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemški velemojster Matthias Blübaum je zmagal po 11 krogih posamičnega evropskega prvenstva v šahu, ki se je končalo v Termah Čatež. Najboljši slovenski šahist je bil Jan Šubelj, najbolj obetavni slovenski mladinec je osvojil 6,5 točke za 66. mesto. Na EP je nastopilo 317 šahistov in šahistk iz 40 držav.

Matthias Blübaum je prvo mesto prevzel v šestem krogu in ga potem ni več izpustil iz rok. Do osme točke na prvenstvu je prišel po delitvi točke v predzadnjem krogu, v zadnjem pa je zabeležil še četrti zaporedni remi. Podpisal ga je s Hrvatom Ivanom Šarićem, četrtim nosilcem. Ta je z osmimi točkami osvojil bronasto odličje, srebro pa si je priigral Armenec Gabrijel Sargisijan s prav tako 8,5 točke, kolikor jih je zbral tudi Blübaum.

Štiriindvajsetletni novi evropski prvak iz Lemga je na slovenskih tleh zabeležil daleč najboljši dosežek v karieri. Od drugega kroga naprej je nanizal šest zmag, med drugim je v tretjem ugnal tudi domačina Mateja Šebenika, ter ob petih remijih ostal nepremagan.

Za 21. posamično EP, med udeleženci je bilo 116 velemojstrov in 32 šahistk, je bil nagradni sklad 100.000 evrov, zmagovalec je dobil petino tega zneska. Najboljša dvajseterica se je uvrstila na svetovni pokal leta 2023.

Slovenski predstavniki so bili ves čas precej za najboljšo dvajseterico, pravzaprav jih je bilo zelo malo med prvenstvom pod stotim mestom. Ob koncu je slednje uspelo le dvema. Precej pred vsemi je bil mednarodni mojster Šubelj, ki je v 11. krogu po 69 potezah z belimi figurami ugnal nemškega mojstra Fide Richarda Betheja.

Šebenik je na koncu zasedel 99. mesto s šestimi točkami. Najboljši slovenski šahist zadnjega obdobja je v zadnji partiji vodil črne figure, njegov tekmec je bil srbski velemojster Velimir Ivić, ki ima 100 točk višji rating. Po 69 potezah je Srb v končnici z materialno prednostjo zmagal.

Jan Marn je bil 126., slovenski velemojster ukrajinskega rodu Aleksander Beljavski mesto za njim (127.), oba sta zbrala po šest točk, kolikor jih je na 137. mestu vknjižil tudi Vid Dobrovoljc.

Pet točk in pol je na 159. mestu osvojila Zala Urh, ki je bila tako najvišje uvrščena slovenska šahistka. Enak zbir točk kot Urhova sta zabeležila tudi Boris Markoja na 171. mestu in na 172. Laura Unuk. Najboljša slovenska šahistka je pred prvenstvom pričakovala precej več, EP pa končala s po tremi zmagami in porazi, v preostalih partijah je razdelila točko.

"Tekmovanje si bom zapomnila po preštevilnih remijih, ki sem jih sklenila po že dobljenih položajih. To se mi ni zgodilo še nikoli doslej," je nastop strnila Unukova. Med 32 slovenskimi predstavniki je bilo sicer šest šahistk.