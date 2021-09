Nekdanji plavalec priznal vpletenost v napadu na Kapitol

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Devetintridesetletnega Američana so takrat aretirali, potem ko so ga prepoznali na posnetkih, ki so jih posneli novinarji med vdorom privržencev nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa v Kapitol.

Keller se je v sredo za krivega izrekel v več točkah obtožnice. Priznal je oviranje delovanja kongresa, ki je takrat formalno naznanil zmago Joeja Bidna na ameriških volitvah, žaljenje predsednice predstavniškega doma Nancy Pelosi ter drugih. Priznal je tudi kasnejše uničenje pomnilniške kartice s posnetki iz Kapitola, je danes zapisalo tožilstvo v Washingtonu.

Ob tem je Keller dodal, da bo sodeloval z oblastmi in s tožilstvom pri nadaljnjih preiskavah, še piše dpa.

Nekdanji plavalec je štirikrat nastopil na olimpijskih igrah, s štafeto 4x200 m je osvojil dve zlati in srebrno kolajno, v posamični konkurenci pa je bil dvakrat bronast v disciplini 400 metrov prosto. Tudi s svetovnih prvenstev se je vrnil s številnimi odličji.

Po končani športni poti se ni znašel. Ločil se je od žene, večkrat izgubil službo, nekaj časa je bil brezdomec, živel je tudi v avtomobilu. Nazadnje se je preživljal s prodajo nepremičnin.