Štiriindvajsetletna Tabea Alt je obtožbe javno objavila v soboto na Instagramu, poroča nemška tiskovna agencije dpa. "Moje zdravje je bilo namerno ogroženo s tem, da niso upoštevali zdravniških receptov in so me z več zlomi pošiljali na tekmovanja," je dejala nekdanja telovadka.

"To ni bil osamljen primer, šlo je tudi za motnje pri prehranjevanju, kaznovalni treningi so se vrstili, jemati sem morala zdravila proti bolečinam, grožnje in poniževanja so bile stalno na dnevnem redu. Danes vem, da je šlo za sistematično telesno in psihično zlorabo," je zapisala Alt. Bronasta na gredi na SP leta 2017 je kariero končala 2021 pri 21 letih.

DTB je v izjavi zapisala, da ima tako kot švabska regionalna zveza (STB) konkretne informacije o morebitnih kršitvah trenerjev v zveznem izobraževalnem centru v Stuttgartu. "Predmet preiskave bo morebitno napačno ravnanje trenerjev, pa tudi napake v sistemu znotraj združenj STB in DTB," so zapisali v zvezi.

Obtožbe prihajajo po tem, ko je 17-letna Meolie Jauch malo pred božičem napovedala svojo upokojitev, pri čemer je navedla duševne težave.

Sedemindvajsetletna Michelle Timm se je prav tako oglasila na Instagramu in povedala, da se je pred dvema mesecema obrnila tudi na DTB.

"Mislim, da je zdaj dobro znano, da obstajajo ogromne težave z žensko trenersko ekipo. Leta zlorabe uničujejo ljudi, niti ne morem izraziti, kaj doživljajo otroci, kot sem bila sama," je dodala Timm.

