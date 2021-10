Nekaterim pri 40 letih še vedno uspeva

Danes v vrhunskem športu vidimo tekmovalke in tekmovalce, ki v zrelih športnih letih še vedno dosegajo vrhunske rezultate. Kako jim to uspeva? Svoje poglede o tem sta nam predstavila Iztok Čop, nekdanji uspešni veslač, in Gašper Predanič, osebni trener, ki je nekaj časa sodeloval tudi s košarkarjem Goranom Dragićem.

Včasih je športnik pri tridesetih letih veljal že za "starega". Velikokrat so jih že odpisali in jih potisnili na stranski tir. Danes imamo celo kopico vrhunskih športnikov, ki so stari krepko čez trideset let in so na vrhuncu svoje športne kariere.

Cristiano Ronaldo pri 37 letih še vedno blesti. Foto: Reuters

Ronaldo, Federer, Williams, James …

Med njimi je najbolj znan 37-letni nogometaš Cristiano Ronaldo. Portugalec je ravno na zadnji tekmi lige prvakov proti Atalanti v 81. minuti tekme dosegel odločilen gol za Manchester United … V tenisu sta fenomena Roger Federer in Serena Williams. Oba sta že dopolnila 40 let. V košarkarski ligi NBA lahko spremljamo 36-letnega in še vedno vrhunskega LeBrona Jamesa, Valentino Rossi pri svojih 42 letih še vedno tekmuje v razredu moto GP ... In še bi lahko naštevali.

Tom Brady Foto: Reuters Za pravi športni fenomen velja tudi Tom Brady, igralec ameriškega nogometa, ki je star neverjetnih 44 let in še vedno sodi med najboljše. Brady je letos dosegel svojo sedmo zmago v Super Bowlu, tokrat z ekipo Tampa Bay Buccaneers. Pri 43 letih je postal najstarejši zmagovalec v zgodovini in še vedno vztraja v tem športu. Njegova filozofija ob premišljenem treningu je zdrava prehrana, hidracija in dovolj spanja oziroma počitka.

Koprčanki sta še vedno v svetovnem vrhu

Tudi slovenski vrhunski športniki pri tem niso nobena izjema. Lahko bi naštevali celo vrsto slovenskih športnic in športnikov v zrelih športnih letih, ki so še vedno v vrhunskem športu. Med ženskami po uspehih nekoliko izstopata kajakašica Špela Ponomarenko Janić, aktualna evropska prvakinja v kajaku na mirnih vodah, in potapljačica Alenka Artnik, ki je pred kratkim osvojila dva naslova svetovne prvakinje. Obe sta pred kratkim praznovali 40. rojstni dan. Zanimivo je, da sta Špela in Alenka pred leti celo skupaj tekmovali v kajaku na mirnih vodah.

Foto: Florian Burghardt

"Vsekakor sem med starejšimi športniki verjetno najstarejša," nam je ob vprašanju, ali sodi med najstarejše v svojem športu, odgovorila Alenka Artnik, ki verjame, da v njenem športu leta niso pomembna. Sama opaža, da športniki, ki so starejši od 40 let, še vedno dosegajo vrhunske rezultate ali pa so celo v življenjski formi."

Za športnike v zrelih letih, med katere sodi tudi sama, pravi, da je njihova prednost, da so bolj sproščeni in pomirjeni. "Bolj vemo, česa si želimo, in bolj se poznamo. Pri dvajsetih tega ne veš in se še iščeš. Pri štiridesetih letih so ti stvari veliko bolj jasne. Na koncu si lahko sam sebi trener. Sam sebe bolje poznaš, in ko prestaneš toliko treningov, veš, kdaj se moraš spočiti. Na ta račun lahko dosežeš najboljšo formo, ko je to najbolj potrebno."

Šport je njeno poslanstvo

"Domnevam, da pri tem svojo vlogo odigrajo tudi geni. Moraš imeti motivacijo, željo. Šport ti mora biti poslanstvo. Pri teh letih ni dovolj, da posegaš po vrhunskih rezultatih. To mora biti tvoj način življenja. Če se v tem najdeš, si potem v tem lahko dober. In jaz sem lahko dokaz temu," nam je še povedala Artnikova, ki svojo prednost vidi tudi v tem, da se zna zelo dobro spopasti s stresom in da stvari ne jemlje preveč resno.

Foto: Florian Burghardt

V moškem delu lahko v to kategorijo uvrstimo slovenskega košarkarja Gorana Dragića, ki pri 35 letih še vedno uspešno igra v ligi NBA, najmočnejši košarkarski ligi. Izstopa tudi Peter Kauzer, srebrni kajakaš na divjih vodah iz Ria, ki je bil letos pri svojih 38 letih tretji na evropskem prvenstvu. Hrastničan je že pred časom razkril, da bo poskusil tudi na OI v Parizu, ko bo star 40 let. Ne nazadnje je Benjamin Savšek svojo prvo zlato olimpijsko medaljo v Tokiu osvojil pri 34 letih.

Danes ne "ubija" več svojega telesa Foto: Osebni arhiv

Petra Kauzerja smo poklicali in ga zmotili ravno med tekom … "Se lahko slišimo malce pozneje?" nas je nekoliko zadihano vprašal. Pozneje nam je le razkril formulo svojih uspehov pri teh letih.

"V prvi vrsti delam to z užitkom. Če določene stvari ne delaš rad in ji nisi povsem predan, boš težko dolgo časa zdržal. Zdi se mi, da moraš imeti tudi malo sreče, da se odločiš za pravi šport. Prav tako je pomembna podpora doma, ki jo imam. Če te ni, potem težko usklajuješ vse skupaj," nam je uvodoma povedal vrhunski kajakaš, ki med pomembne dejavnike uvršča tudi dolgoletne izkušnje. Danes, kot pravi, ne "ubija" več telesa kot takrat, ko je bil mlajši.

Priznava, da ima še največ rezerve pri prehrani, a po drugi strani zna poslušati svoje telo. V zrelih športnih letih največjo razliko opaža pri regeneraciji. "Pozna se, da potrebujem več počitka. Treninge še vedno opravim, ampak ne grem še dodatno 'ubijati' svojega telesa. Tisti čas raje posvetim počitku oziroma uživam z družino," nam je še razkril Kauzer.

Iztok Čop je pri svojih 40 letih na olimpijskih igrah v Londonu 2012 osvojil bronasto medaljo. Foto: Vid Ponikvar

Kako je pred leti uspevalo Iztoku Čopu?

Eden tistih, ki mu je to že pred leti uspevalo, je Iztok Čop, naš nekdanji uspešni veslač. Čop je pri svojih 40 letih na olimpijskih igrah v Londonu 2012 osvojil bronasto medaljo (skupno jih je osvojil štiri, op. p.), nato pa končal vrhunsko športno pot. Iztok Čop je že pri svojih poznih dvajsetih spoznal, da mora nekaj spremeniti. Začel je delati po svoje.

"Gledal sem, kaj mi bolj ustreza, kdaj se čustveno bolje počutim in se vsega bolj veselim. To ni pomenilo, da sem delal manj, ampak le malo drugače. Lahko rečem, da sem količinsko delal še nekoliko več. Več je bilo nizkointenzivnega in tudi več visokointenzivnega treninga. Seveda, v zadnjih letih, nekje od 35 leta naprej, sem načrtno delal več na eksplozivnosti," razkriva danes 49-letni Iztok Čop.

"Našel sem formulo, ki mi je ustrezala, in težil k temu, kar je bilo dobro zame." Foto: Sportida

Ob tem ne pozabi poudariti sodelovanja z dr. Nado Rotovnik Kozjek, s katero sta drug drugemu odpirala obzorja. "Najina komunikacija je bila vedno dvosmerna. Znanost na eni strani in vpliv nasvetov na moji strani. Moje takratno mnenje je bilo, da če znanost nekaj odsvetuje, a če sam zaradi tega bolje počutim, bom tudi bolje deloval. Našel sem formulo, ki mi je ustrezala, in težil k temu, kar je dobro zame," nam je še zaupal eden od najuspešnejših slovenskih športnikov.

Gašper Predanič, osebni trener, meni, da izkušnje igrajo pomembno vlogo. Foto: Osebni arhiv

Prostora za napredek je manj

Za mnenje smo prosili tudi Gašperja Predaniča, osebnega trenerja, ki je pred leti nekaj časa sodeloval tudi z Goranom Dragićem. Ta pravi, da mora imeti športnik pri 36 ali 38 letih še vedno pravo okolje. Torej, da ima vse pogoje za dobro regeneracijo in da je še vedno osredotočen na tisto, kar dela.

"Druga stvar je, da so ti športniki v vseh teh letih treniranja zgradili vse, kar so lahko zgradili. Menim, da še vedno imajo manevrski prostor za napredek, samo da je ta danes bistveno ožji, kot je bil pred leti. Menim, da ti vrhunski igralci ne trenirajo ekstremno veliko. Zdi se mi, da je v ospredju delovna etika, ampak tudi izkušnje so tiste, ki so te športnike pripeljale do tega, da se znajo na nek način poslušati," je povedal Predanič.

Je zagovornik zdravega treniranja "Sem še vedno zagovornik miselnosti o zdravem treningu." Foto: Osebni arhiv Gašper Predanič

V zadnjih letih je šport zelo napredoval, in sicer ne samo način treniranja, ampak se tudi, po mnenju osebnega trenerja, več poudarka nameni regeneraciji. Ali morajo mladostniki že danes pravilno trenirati, če želijo v vrhunskem športu dolgo vztrajati?

"Ko govorimo o zdravih temeljih in mladostnikih, se moramo ob tem zavedati, da ne morejo biti vsi Luka Dončić, Goran Dragić ali Cristiano Ronaldo. Žal je tako. Vsi bi radi to postali, ampak na ta račun morda pozabijo smisel tistega, kar sploh počnejo. Sem še vedno zagovornik miselnosti o zdravem treningu. Torej, da se mladostniki ne obremenjujejo predvsem z zahtevami po rezultatih. Takšen mladostnik bo prišel v boljše okolje, po drugi strani bo tudi bolje treniral," nam je še zaupal Predanič.