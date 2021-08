Pridejo trenutki, ko ga še danes malo stisne

Danes je še bolj motiviran. Predvsem želi dokazati sebi, da še vedno sodi med najboljše kajakaše na svetu. Peter Kauzer je to sicer letos že dokazal na evropskem prvenstvu, ko je bil bronast. Na olimpijskih igrah Tokiu mu to ni uspelo, a slovenski kajakaš ima že nove cilje za bližnjo prihodnost.

Peter Kauzer je na olimpijskih igrah v Tokiu veljala za enega glavnih kandidatov za olimpijsko medaljo. A je tam doživel poraz, potem ko je zasedel dvanajsto mesto in se ni uvrstil niti v finale. Hrastničan je prepričan, da bi z normalno in nadzorovano vožnjo lahko prišel v finale, a se mu je v zadnjem delu proge pripetila napaka, kjer časa ni mogel več nadoknaditi.

Na OI Tokiu mu polfinalna vožnja ni uspela in je na koncu osvojil 12. mesto. Foto: Anže Malovrh/STA

"Morda čez tri leta v Parizu"

Za Petra so bile to že četrte olimpijske igre, tako da mu tovrstnih izkušenj ne manjka. Je svoj neuspeh v Tokiu kaj lažje prenesel kot v prejšnjih letih?

"Pridejo trenutki, ko me še danes malo stisne. Po drugi strani pa lahko rečem, da bi to olimpijsko tekmo veliko težje prenesel, če ne bi že prej imel olimpijske medalje. Konec koncev sem pet let nazaj osvojil olimpijsko medaljo (srebro iz Ria 2016 op. p.). Lahko bi imel še kakšno (smeh op. p.). Morda čez tri leta v Parizu. Tri leta bom še vztrajal in vem, da sem še vedno sposoben dobro veslati. Ne glede na to, kaj se je zgodilo na olimpijskih igrah. Vem, da se lahko borim za najvišja mesta," nam je povedal zadnja leta najboljši kajakaš na divjih vodah.

Vedel je, kaj ga čaka to leto V letošnji sezoni ga čakata še dve tekmi svetovnega pokala in nato še svetovno prvenstvo v Bratislavi. Foto: Guliverimage

Po olimpijskih igrah si je vzel čas za svoje najbližje in šel za nekaj časa na dopust. Prejšnji teden je že opravil priprave na prenovljeni progi v Bratislavi, kjer bo septembra svetovno prvenstvo. "Pravzaprav sem z Bratislavo začel drugi del sezone. Ker sem veslal na divji vodi, sem bil zaradi pomanjkanja treninga malo utrujen, a zdaj sem že v redu. Počutim se dobro. Ta teden bom še treniral doma, nato pa me dva tedna zapored čakata tekmi za svetovni pokal. Kmalu po tistem me že čaka svetovno prvenstvo. September bo natrpan, ampak vedeli smo, kakšna bo ta sezona."

V Bratislavi akcija od začetka do konca

Sedemintridesetletni kajakaš na divjih vodah ima na progo v Bratislavi lepe spomine. Tam je že osvojil naslov svetovnega prvaka, na tej progi pa je bil tudi evropski prvak. Pravi, da je prenovljena proga bolj zahtevna, ampak mu vseeno ustreza.

"Če si na prejšnji progi lahko kaj počival, zdaj ne moreš. Od štarta do cilja je vseskozi akcija in v določenih predelih se voda spreminja. Skratka, meni se zdi v redu. Na začetku sem imel malo težav, ker sem šel na priprave brez treninga. A pozneje je bilo vsak dan bolje," je povedal naš sogovornik, ki zaradi slabšega rezultata vseeno čuti še dodaten tekmovalni naboj. "Da, zagotovo. Vse tri tekme, ki prihajajo … Te so bodo odvijale na treh mojih najljubših prizoriščih, poleg Tacna."