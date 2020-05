Nekateri so bili presenečeni, kaj ji je uspelo po 11 mesecih #video

Urša Kragelj, slovenska kajakašica na divjih vodah, je po enajstih mesecih premora prvič prišla na štart in zmagala, kar je morda za nekoga presenečenje. Sama pri sebi pa je ves čas vedela, da ji gre dobro, in to na tekmi dokazala.

To še nič ne pomeni

V nedeljo je bila v Tacnu po karanteni organizirana prva tekma v kajaku in kanuju na divjih vodah. Med kajakašicami je morda za nekoga nekoliko presenetljivo slavila Urša Kragelj, ki se vrača po dolgi rehabilitaciji rame. Poškodovala si jo je lani na začetku sezone na tekmi svetovnega pokala v Bratislavi in takoj končala sezono.

"Tekmovala sem po svojih najboljših močeh. Želela sem si, da dobro dirkam in da ne delam nepotrebnih napak. To je bil moj cilj. Ta tekma nič ne šteje. Torej bi lahko slavila z desetimi sekundami prednosti ali zaostala, a to še nič ne pomeni," je bila ob zmagi skromna Kragljeva, ki ima v svoji vitrini že kar nekaj medalj z največjih tekmovanj.

Ni imela časa razmišljati

Zanjo je bil to po enajstih mesecih šele prvi nastop, potem ko je morala odpraviti svojo poškodbo. O sami tekmi ni mogla prav veliko razmišljati, saj so tekmovalci šele teden pred tem izvedeli, da tekma sploh bo. "Pripravila sem se toliko, kolikor sem se lahko. Zdi se mi, da smo vsi dihali na 'škrge', ker nismo imeli nobenega pravega treninga in nobenih intervalov. Vseeno je lepo, da smo lahko zunaj in tekmujemo. Na nek način se spraviš tudi ven iz cone udobja."

Njena rama še vedno ni v pravem stanju. Foto: Grega Valančič/Sportida

Še vedno jo boli

Primorska kajakašica je ob nedeljski zmagi priznala, da ima za sabo naporno obdobje, saj sta ji poškodba in rehabilitacija pobrali veliko energije. Rama, ki si jo je poškodovala, še vedno ni popolnoma v redu. Na treningih še vedno čuti nekaj bolečine.

"Vseeno sem dobro veslala, čakala sem tekme in bila žalostna, ker so jih nato odpovedali. V rami še vedno čutim bolečine in tudi gibljivost je še omejena. Kakšne kombinacije na progi odpeljem drugače kot sicer. Načeloma bi morala v prihodnjih mesecih dobiti še dodatno gibljivost. Upam, da bo tudi manj bolelo. Peter (Kauzer, op. p.) mi je dejal, da je po enem letu bolje. Meni do enega leta manjka še en mesec," je v smehu pripovedovala primorska kajakašica.

Urša Kragelj je nastopila na OI v Riu de Janeiru. Foto: Stanko Gruden, STA

Ji bo prestavitev olimpijskih iger koristila?

Že pred časom je postalo jasno, da so olimpijske igre v Tokiu prestavljene na prihodnje leto. Urša ima za sabo že en olimpijski nastop. Na največjem športnem dogodku je nastopila leta 2016 v Riu de Janeiru, ko je tekmovanje končala na devetem mestu. Ob tem se poraja vprašanje, ali ji je prestavitev olimpijskih iger v Tokiu celo koristila. "Tega ne morem vedeti, ampak zagotovo je to priložnost, da na ta način še bolj dvignem formo. Zdaj se bo lažje pripravljati."