Ne bodo se predajali vnaprej

Foto: STA

"Na evropskem prvenstvu ni lahkih skupin, kar velja tudi za našo. Pridobil sem že nekaj tekem romunske reprezentance, ki je v primerjavi z letošnjim kvalifikacijskim turnirjem v Kranju precej spremenila svojo ekipo. Zelo močna bo Nizozemska, ki se že tri mesece pripravlja na EP. Sem v dobrih odnosih z njihovim selektorjem, ki je bil tudi moj nekdanji soigralec, tako da vem, kakšno prednost imajo v primerjavi z nami že glede števila klubov in pogostimi pripravami med vikendi. Ob tem njihovi najboljši igralci igrajo v najmočnejših evropskih klubih, kar jim omogoča kakovostni preskok. Potem je tu še Slovaška, ki je tudi ne smemo podcenjevati," o predtekmovalni skupini pravi Vičević.

A tudi Slovenija ni brez možnost, je v pogovoru za spletno stran Vaterpolske zveze Slovenije ocenil novi selektor: "Ne bomo se predali. Še enkrat ponavljam, če bomo dali vsi vse od sebe, sem prepričan, da bomo na koncu vsi zadovoljni. To pa je naš osnovni cilj."

Prva naloga bo, da se podrobno seznani s slovensko ekipo: "Igralce, ki so bili na turnirju v Kotorju in v Kranju, sem videl v živo. Imam tudi posnetke s prejšnjih tekem, gledal sem tekme Triglava v pokalu challenger. Zdaj bom spremljal še tekme AWL, pa Triglava v Evropi."

Krištof Štromajer, nekdanji slovenski selektor. Foto: Sebastijan Marinič

Zelo koristni bodo tudi podatki, ki mu jih bo prenesel zdaj že bivši selektor Krištof Štromajer. "Upam le, da ne bo kakšnih bolezni in poškodb, da bi na EP dejansko šli v najmočnejši zasedbi. Obljubljam, da bom dal vse od sebe. Tisti, ki me poznajo, vedo, da nerad izgubljam. Zavedam se, v kakšnem položaju je trenutno slovenski vaterpolo, zato ne bi želel obljubljati ničesar nemogočega, bom pa naredil vse, kar je v moji moči, da prvenstva ne bomo končali brez zmage."

Največja težava je morda v dejstvu, da je časa za pripravo zelo malo: "V obzir moramo vzeti še božič in novo leto, vendar verjamem, da bomo v Dubrovnik odšli dobro pripravljeni. Narediti je treba načrt, s kom bi do odhoda na EP lahko igrali pripravljalne tekme. Razmišljam tudi o tem, da bi se slovenskim navijačem predstavili tudi s kakšno uradno tekmo."

Mirko Vičević je kot igralec z reprezentanco Jugoslavije osvojil naslove evropskega, svetovnega in olimpijskega prvaka ter je član hiše slavnih. Kasneje se je posvetil trenerstvu.

Kot pravi, je zelo vesel, da je poziv za delo zdaj prišel prav iz Slovenije, saj ga nanjo vežejo lepi spomini in prijateljstva: "V Kranju leta 1982 sem pri 14 letih igral svojo prvo člansko tekmo proti Triglavu in bil nato z reprezentanco velikokrat na pripravah. Tukaj imam tudi številna osebna poznanstva in prijateljstva. Eden najboljših slovenskih vaterpolistov, Matej Nastran, je bil eden od tistih igralcev, ki so pomagali, ko smo na noge dvignili Cattaro, drugi klub iz Kotorja. To je bilo leta 2008. Čeprav je šlo za veliko neznanko, on pa je bil takrat vrhunski igralec in je imel veliko boljše ponudbe, je vseeno izbral Cattaro in verjel meni."