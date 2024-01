Slovenci prvenstvo odpirajo proti Slovakom: Zmaga bi bila odlična popotnica

Slovenske vaterpoliste v petek v Dubrovniku čaka prvi nastop na evropskem prvenstvu. Tekmec bo Slovaška, v nedeljo sledi obračun z Romunijo, ob tekmi bosta ob 17.45, v torek pa tekma proti Nizozemski ob 20.15. Slovenci, ki so se leta 2022 po desetletju in pol vrnili na evropski zemljevid, obljubljajo trd boj proti vsem favoriziranim tekmecem.

Na Vaterpolski zvezi Slovenije so dobro izkoristili izključitev Rusije iz plavalnega športa leta 2022 in se pripravili na EP, s čimer so ustvarili osnovo, da so to ponovili tudi lani in si v kvalifikacijah priigrali pot na EP, ki bo zaradi vojne v Izraelu še enkrat na Hrvaškem.

Reprezentanca je nastopala po posebnem programu v drugem kakovostnem razredu jadranske lige in vsaj igralne prakse vaterpolistom ne manjka. S taktično-tehničnega vidika bo svoje skušal dodati novi selektor Mirko Vičević, olimpijski in svetovni prvak z nekdanjo Jugoslavijo.

Najmanj podatkov imajo prav o Slovakih

Novi selektor Mirko Vičević je bil olimpijski in svetovni prvak z nekdanjo Jugoslavijo. Foto: Guliverimage Tudi zlata leta slovaškega vaterpola so preteklost. Bili so udeleženci olimpijskih iger 2000 v Sydneyju, zaigrali pa so tudi na SP 1998, 2001 in 2003. Na EP so prvič nastopili leta 1993, do največjega uspeha pa so prišli deset let pozneje v Kranju, ko so na tekmi za sedmo mesto premagali Grčijo. Dve leti pred tem so bili v Budimpešti v četrtfinalu na pragu senzacije, saj so proti takratni Jugoslaviji, poznejši evropski prvakinji, izgubili s 7:8.

Na dvoboju s Slovenijo bodo še vedno favoriti, saj so zadnje medsebojno srečanje na EP 2022 dobili kar z 11:5. "Realno imamo najmanj podatkov prav o Slovakih, ker, tako kot mi, tudi oni niso imeli uradnih tekem. Postavo, s katero naj bi igrali, sicer poznamo, upam pa, da bomo dobili še kakšen koristen podatek," pred uvodno tekmo pravi slovenski selektor.

Niso si postavili nerealnih ciljev

"Priprave so bile odlične. Zmaga na zadnji tekmi proti Mladosti pa je zagotovo potrdilo, da smo napredovali. To smo vedeli tudi brez te tekme, ampak to so zdaj videli tudi drugi. V Dubrovnik zato resnično odhajamo optimistično razpoloženi. Želimo pokazati, kar znamo. Nerealnih ciljev si nismo postavili. Najpomembnejše bo, da pokažemo tisto, kar smo sposobni, in da bomo po koncu prvenstva lahko dejali, da smo dali vse od sebe. Zmaga bi bila seveda odlična popotnica," pa dodaja reprezentant Matija Bernard Čanč.

Bogato vaterpolsko tradicijo ima tudi Romunija, ki je prvič na EP igrala leta 1954 v Torinu, leta 1962 v Leipzigu pa so Romuni zasedli peto mesto. Sledil je zaton do leta 1993, ko so bili Romuni na EP četrti, v četrtfinalu pa so presenetljivo izločili Hrvate.

Četrti so bili nato tudi leta 2006 v Beogradu. Kar enajstkrat so igrali na SP, trikrat, nazadnje leta 2012, pa na olimpijskih igrah. Odličju so bili najbližje v Montrealu 1976, ko so zasedli četrto mesto. Zadnji obračun proti Sloveniji se je v okviru kvalifikacij za EP lani v Kranju končal z 10:10.

Na evropskem prvenstvu leta 2022 v Splitu je slovenska reprezentanca zasedla 15. mesto. Foto: Aleksander Sokler

"Ne bojimo se nikogar, tudi Romunov in Nizozemcev ne"

Na Nizozemskem so v ospredju vaterpolistke, ki imajo v vitrinah šest evropskih naslovov. Enega so osvojili tudi moški, a davnega leta 1950. Leta 1938 so bili bronasti. Pohvalijo se lahko tudi z dvema olimpijskima bronoma, prvi je iz leta 1948 (London), drugi pa 1976 (Montreal). Skupaj so na OI igrali sedemnajstkrat, zadnjič leta 2000 v Sydneyju.

Slovenci in Nizozemci so se nazadnje srečali na EP 2006, ko so bili na tekmi za razvrstitev od 9.do 12. mesta z 12:8 boljši vaterpolisti iz dežele tulipanov.

"Ne bojimo se nikogar, tudi Romunov in Nizozemcev ne. Želja je, da bi slovenski vaterpolo pripeljali na višjo raven in da skušamo igrati proti vsaki ekipi. Ker so druge reprezentance še vedno bolje pripravljene od nas, običajno nekoliko pademo v tretjem delu. Pomembno pa bo, da dobro začnemo," še pravi Čanč.