Namiznoteniška zveza Slovenije ima novega predsednika

Dreu bo delo opravljal vsaj eno leto oziroma do redne volilne skupščine. Do takrat bi sicer trajal mandat Hribarja, ki na skupščini v Ljubljani ni bil prisoten. V odstopni izjavi je po poročanju Dnevnika 9. novembra zapisal, da zveza potrebuje močno vodstvo, ki bo zagotavljalo pogoje za konkurenčnost v evropskem in svetovnem merilu, sam pa tem zahtevam ni več zmožen slediti.

Novi predsednik, ki za razliko od protikandidata ne izhaja iz namiznoteniških vod - Mencigar je predsednik kluba Kajuh-Slovan, ta je bil skupaj z Letriko tudi predlagatelj njegove kandidature -, pravi, da je v prvi vrsti poslovnež. Za kandidaturo sta ga predlagala namiznoteniška kluba Hrastnik in Maribor, kjer ima poslovnež, ki je dolgo časa deloval v Luksemburgu, prijatelje.

"Nisem namiznoteniški strokovnjak, a stavim na ekipno delo. Slišal sem, da med namiznoteniškimi klubi obstajajo spori, jaz sem pri tem neobremenjen, kar je zagotovo moja prednost. Jaz se ne mislim kregati, želim se pogovarjati, a v normalnih tonih in brez kletvic. Tudi strankarsko sem neopredeljen, pripravljen sem poslušati vsakogar," je v svojem nagovoru dejal nekdanji akrobatski smučar, kot sam pravi štirikratni državni prvak Jugoslavije, ki je doslej pomagal le v smučarskem športu.

Za kandidaturo "kriva" tudi hči

Da se je odločil za kandidaturo, ima zasluge tudi njegova 12-letna hči. "Ona trenira tenis. Najprej je bila članica Branika, a je zaradi različnih razlogov in nezadovoljstva že skoraj opustila vadbo. Nato pa je zamenjala klub, v katerem je vse boljše. Tudi jaz imam željo, da nekaj spremenim, nekaj popravim," je dejal.

Vztraja, da sam ne išče nobenih koristi. "Želim le pomagati in dokazati, da se da, če se hoče. Vidim določene priložnosti, želim predvsem dopolniti marketinške reči, zato sem v svojo ekipo povabil strokovnjaka, kot sta bodoča člana izvršnega odbora Primož Butinar in Gaber Marolt. Iz Darka Jorgića želimo narediti marketinško zvezdo, prav tako pa bo naš cilj vnovična postavitev centra, ne bomo pozabili na klube in mlade igralce. Ne obljubljam ničesar drugega kot trdo delo, ne želim, da bi čez eno leto nekdo moje obljube polagal v usta in mi česa očital," obljublja maksimalni trud Dreu.

Finančno stanje ni rožnato

Novi predsednik je že poizvedel o finančnem stanju zveze, ki ni rožnato, decembra 2021 je njen minus znašal dobrih 70.000 evrov, za tekoče leto pa bilance še ni. Primanjkljaj ga pretirano ne skrbi, v najkrajšem možnem času bo s pomočjo svoje ekipe pripravil sanacijski načrt.

Prav poizvedba o stanju zveze mu je mogoče celo prinesla zmago na volitvah, saj drugi kandidat Mencigar teh podatkov ni imel in si je celo želel, da dokler nima podatkov o stanju in bilance za letošnje leto, volitev ne more biti in jih je želel prestaviti. Še en morebiten razlog za poraz je tudi dejstvo, da je bila predstavitev Dreua daljša in konkretnejša, ker je bil Mencigar na skupščini le kratek čas, saj je imel zaradi volitev in referendumov službene obveznosti na upravni enoti.

"Če nekdo kandidira za nekaj, mora druge obveznosti prilagoditi. Tako smo storili vsi mi, da smo prišli v Ljubljano iz drugih krajev," je bilo slišati iz vrst delegatov na skupščini.