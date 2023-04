Darko Jorgić uspešno začel turnir v Macau

"Zadovoljen sem s svojo igro, občutek in forma sta dobra in iskreno upam, da forma ostane do naslednjega dvoboja. Da bom v ključnih trenutkih še bolj dvignil raven svoje igre," je v izjavi za slovensko zvezo povedal Jorgić.

V Xinxiangu se je na prejšnjem turnirju Jorgić od nadaljnjega tekmovanja poslovil v drugem krogu, ko ga je premagal drugi igralec sveta, Kitajec Wang Chuqin, ki pa je v četrtfinalu naletel na rojaka, 26-letnega Liang Jingkuna. S 3:0 je slavil Liang, ki je praznih rok ostal šele v finalu proti trenutno prvemu igralcu sveta, Fan Zhendongu.

Pozitivno in motivirano v drugi dvoboj

V šestnajstini finala bo Jorgić igral z boljšim iz dvoboja med Kitajcem Jingkunom Liangom, sedmim igralcem na svetovni lestvici, in Portugalcem Marcosom Freitasom, 60. igralcem sveta.

"Brez Kitajcev očitno ne gre, ampak tudi če se bom pomeril z njim, bom šel v dvoboj pozitivno in motivirano. Do zdaj sva enkrat že igrala, in sicer pred štirimi leti, ko sem dvoboj dobil. Preprosto bom šel vanj s pozitivno mislijo, nimam česa izgubiti, lahko le napredujem in vsekakor bom dal svoj maksimum," je o morebitnem tekmecu v drugem krogu dejal Jorgić.

Foto: WTT Champions

Štiriindvajsetletni Jorgić je bil precej boljši od Gerasimenka, dvoboj je dobil s 33:20 točkami v celotni partiji, ki je trajala dobrih 28 minut. Po izidu 4:4 v uvodnem nizu ni izgubil več niti točke in je z devetimi zaporednimi gladko povedel. Drugi niz je bil bolj izenačen, drugo izenačenje je bilo ponovno pri 4:4, a je Kazahstanec zmogel ponovno priti v igro.

Po tretjem izenačenju na 8:8 pa je Jorgić izgubil le še točko in s prednostjo z 2:0 v nizih pričel tretjega. V tem je potem, ko sta tekmeca uvodoma dobila točki za 1:1, v nadaljevanju ves čas vodil Hrastničan in po vodstvu z 9:7 nato dobil še zadnje zaporedne točke za zmago v dvoboju.

Šestindvajsetletni Gerasimenko, 51. igralec sveta, je novembra 2021 izgubil v finalu v Laškem na odprtem prvenstvu Slovenije, ko ga je ugnal Kitajec Wang Yidi.