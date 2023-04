Jorgić uspešno začel prvi turnir prvakov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Vemo, da so prve tekme na takšnih turnirjih vedno najtežje, zato sem zadovoljen, da sem led uspešno prebil," je povedal Darko Jorgić. "Z Dudo sva igrala že večkrat, zadnje štiri medsebojne dvoboje sem dobil, zato je bil pritisk še nekoliko večji. Resnično sem vesel te zmage. Začel sem prepričljivo, Duda pa ni našel rešitve na moj servis in vračanja. Toda v tretjem se je razigral in še dobro, da sem mu 'ukradel' četrti niz, kajti če bi šla v petega, bi dvoboj zašel v težje vode."

V drugem krogu bo 24-letni Hrastničan predvidoma v torek ali sredo igral z boljšim iz ponedeljkovega obračuna med drugim nosilcem, Kitajcem Wang Chuqinom, in Wong Chun Tingom (29. na lestvici ITTF) iz Hongkonga. Veliki favorit je trenutno drugi igralec sveta Wang. "Vsekakor sem zadovoljen s prvim dvobojem na turnirju. Mislim pa, da bom v drugem igral proti Wangu, ki me je do zdaj trikrat premagal, vendar poznam njegovo igro. Upam, da bom pokazal dober namizni tenis," je še po uvodni tekmi na Kitajskem povedal trenutno 12. igralec svetovne lestvice.

V Xinxiangu, prvem od dveh turnirjev WTT Champions na Kitajskem, se je zbrala vsa svetovna namiznoteniška elita. Izmed prve dvajseterice na svetovni lestvici manjkata le Nemca Dimitrij Ovtcharov in Timo Boll. Jorgić bo po turnirju v Xinxiangu igral še na drugem turnirju prvakov, ki ga bo med 17. in 23. aprilom gostil Macao, nato pa bo azijsko turnejo sklenil v tajskem Bangkoku (23. - 29. april).