Jorgić namučil drugega igralca sveta

V drugem krogu turnirja WTT Champions v Xinxiangu je Darko Jorgić moral priznati premoč Kitajcu Wang Chuqinu, ki je zmagal s 3:0 (10, 10, 5). Najboljši slovenski igralec namiznega tenisa, ki je pred kratkim s svojim klubom Saarbrücken postal evropski prvak , bo svoj naslednji turnir igral v Macau, od 17. do 23. aprila.

Do zdaj sta se 24-letni Darko Jorgić in Wang Chuqin pomerila trikrat, vse tri dvoboje je dobil dve leti mlajši Kitajec, ki je v prvem krogu premagal Wong Chun Tinga s 3:0 (9, 7, 7), medtem ko je bil Hrastničan s 3:1 (9, 8, -4, 8) boljši od Nemca Benedikta Dude.

V dvoboj je bolje vstopil levoroki Wang, ki je povedel s 4:0 in 5:1, vendar ga je do končnice niza Jorgić ulovil pri 8:8. Vseeno je prvi do zaključne žogice prišel Kitajec, ki je drugo tudi izkoristil. Popolnoma drugače je varovanec Andreje Ojsteršek Urh začel drugi niz, v katerem je vodil s 6:2. Wang je svoj zaostanek hitro prepolovil (5:7), toda Jorgić je imel pred vstopom v končnico niza odlično izhodišče, saj je vodil z 9:5. Ob odlični igri je Wang izid na deveti točki izenačil, ubranil prvo zaključno žogico slovenskega igralca, nato pa sam izkoristil svojo prvo.

Po nesrečno izgubljenem nizu Jorgić v tretjem ni več prišel do svoje igre. Po zaostanku z 0:2 je s tremi zaporednimi točkami še prišel do vodstva, toda nato je Wang dosegel kar sedem zaporednih točk, tako da je bil dvoboj odločen.

Jorgić: Izgubiti proti drugemu igralcu sveta ni tragedija

Jorgić bo naslednji turnir odigral v Macau. Foto: Grega Valančič/Sportida "V prvih dveh nizih sem imel res svojo priložnost. Če bi imel v prvem nizu malo več sreče, saj je Wang v ključnih trenutkih dosegel štiri 'srečne' točke, bi dvoboj morda krenil v drugo smer. Drugače sem imel prva dva niza dvoboj pod kontrolo, še zlasti v drugem, ko sem še vodil z 9:5, vendar je Wang igral konstantno, ves čas je vedel, kaj mora odigrati, da bo prišel do točke. Sam sem bil glede tega bolj v paniki. Izgubiti proti drugemu igralcu sveta ni tragedija, tudi zato, ker sem mu bil zelo blizu. Zdaj vidim, da lahko igram proti vsakomur in to je tisto, kar mi daje pozitivno energijo za naprej," je po porazu dejal Jorgić, ki si v Macau želi, da bi mu bil žreb nekoliko bolj naklonjen.

"Vsekakor bi si želel, da v Macau z najboljšimi kitajskimi igralci ne bi igral že v prvem ali drugem krogu, toda po drugi strani je res, da bo tudi tam svetovna elita in da ne bo lahkega nasprotnika. Toda po drugi strani bom moral začeti premagovati tudi igralce, kot so Wang, če bom želel ostati v svetovnem vrhu," je še dejal Jorgić.