Na tacenskih brzicah začetek bojev za reprezentančna mesta

Tacen ta konec tedna gosti tekmo evropskega pokala v slalomu na divjih vodah, na startu pa so tudi vsi najboljši Slovenci in Slovenke, saj v okviru mednarodne tekme potekata tudi prvi izbirni tekmi za reprezentanco. Najbolj so se izkazali tisti, ki že imajo mesto v reprezentanci zagotovljeno, torej Benjamin Savšek, Peter Kauzer in Eva Terčelj.