Slovenski dobitniki olimpijski medalj so prijeli za lopato #video

Danes so se v Tacnu zbrali Andraž Vehovar, Peter Kauzer in Benjamin Savšek, trije dobitniki olimpijske medalje. In kaj je bil danes njihov skupni namen, da so se zbrali ob tacenskih brzicah?

Kajakaška zveza Slovenije (KZS) se je že pred časom zavezala, da bo pri izvajanju svojih programov delovala trajnostno. V spomin ljubiteljev športa se trajno zapišejo tudi športni junaki, še posebej nosilci olimpijskih kolajn, in so najboljši ambasadorji dobrih dejanj. S tem namenom so pri krovni organizaciji k sajenju dreves (lip) povabili aktualnega olimpijskega prvaka Benjamina Savška ter Andraža Vehovarja in Petra Kauzerja, kajakaša, ki sta nas na OI 1996 in 2016 razveselila s srebrnima kolajnama. S posaditvijo svojega drevesa bodo postali tudi njihovi skrbniki

Andraž Vehovar, dobitnik srebrne medalje iz leta 1996 Foto: Boštjan Boh

Zdaj bo večkrat prišel v Tacen

Prvi je to čast doživel Andraž Vehovar, ki je spoznal, da se bo moral večkrat vrniti na progo, kjer je pred leti koval svojo olimpijsko medaljo. "Premalokrat se vračam v Tacen. Morda bom zdaj prišel bolj pogosto, ker bom moral zaliti svoje drevo," je vsem zbranim povedal Andraž Vehovar, ki je leta 1996 na olimpijskih igrah v Atlanti osvojil srebrno medaljo.

Kauzer: Dovolj je prostora še za kašno drevo Peter Kauzer Foto: Boštjan Boh

Na tacensko progo je tekmovalno še vedno zelo vezan Peter Kauzer, že dolga leta naš najboljši kajakaš na divjih vodah. "Vesel sem, da sem eden izmed treh, ki smo osvojili olimpijsko medaljo v zgodovini slovenskega kajaka." Hrastničan je vesel, da se lahko na takšen način spomnijo največjih uspehov v kajaku in kanuju na divjih vodah. "Upam, da bo v prihodnosti prišlo zraven še kakšno drevo. Prostora je dovolj in tudi v poletnih mesecih bi prišla prav kakšna senca. Res sem ponosen, da sem del tega, in hvala še enkrat za to izkazano čast," je povedal Peter Kauzer.

Benjamin Savšek je prav tako posadil svoje drevo. Foto: Boštjan Boh

Savšek: Olimpijske igre se bližajo in …

Najbolj svež dobitnik olimpijske medalje je kanuist Benjamin Savšek. Dobitnik zlate olimpijske medalje iz Tokia je zrasel ob tacenski progi in tudi on je vesel, da ga je doletela ta čast. "Vesel sem, da smo posadili drevesa na domači progi, kjer se kalijo naši najboljši kajakaši in kanuisti. V veselje in čast mi je, hkrati smo ob tem poskrbeli še za naravo. Olimpijske igre se bližajo in verjamem, da bomo kmalu spet posadili še kakšno drevo," je povedal Savšek.

Kajakaška proga v Tacnu Foto: Grega Valančič/Sportida

Del mednarodnega projekta

KZS sodeluje tudi v mednarodnih projektih trajnostnega razvoja. V okviru Mednarodne kajakaške zveze (ICF) smo del projekta, s katerim želijo velika tekmovanja organizirati ogljično nevtralno. Na vseh velikih tekmovanjih ICF bodo namreč zbirali podatke o ogljičnem odtisu, ki ga udeleženci pustijo s prihodom na tekmovanje in ki nastane pri proizvodnji električne energije, porabljene pri organizaciji tekmovanja. Partner ICF bo za kompenzacijo vrednosti ogljičnega odtisa v Mjanmaru posadil temu primerno število dreves mangrove, ene izmed vrst dreves, ki najbolj vsrkava CO2. Pri podobnem projektu sodelujemo tudi z italijansko kajakaško zvezo.