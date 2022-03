Dobil je tisto, kar je potreboval, pa še mladcem je dal lekcijo

"Zelo sem zadovoljen," nam je brez premisleka odgovoril Hrastničan, ko smo ga vprašali, kako zadovoljen je z opravljenimi pripravami, in da je na otoku Reunion dobil tisto, kar je potreboval. "Čeprav proga ni tako divja, je bila ravno tisto, kar potrebujem. Na tej progi si moral čoln malce bolj pognati in za mojo pripravljenost je bila res dobra odločitev, da sem šel tja," je razlagal 38-letni kajakaš na divjih vodah.

Zmagal na pripravljalni tekmi

Peter je še enkrat več dokazal, da je danes kos veliko mlajšim tekmecem. Ne samo kos, ampak ga morajo včasih vsi po vrsti gledati v hrbet. Na tekmi, ki je štela za točke ICF, bila je tudi zelo močna zasedba, je naš kajakaš zmagal. S tem pa napovedal, da v prihodnji sezoni še kako lahko računamo nanj. "Vožnje so bile za ta čas primerne, ampak vseeno sem bil dovolj hiter, da mi je uspelo zmagati. Naredil sem dobre vožnje in tudi brez napak," je skromno povedal in dodal, da mu tudi zdravje zelo dobro služi.

Dan in pol so bili zaprti

Zanimivi niso bili samo treningi, ampak tudi vreme, ki mu jo je v obdobju priprav dvakrat zagodlo. Prvi ciklon je prišel ravno pred tekmo in za dan in pol je bil razglašen rdeči alarm. "Trening sem si načrtoval tako, da sem bil tisti dan in pol prost. Nato nas je ob odhodu domov zajel še en ciklon, zaradi katerega so nam prestavili polet. Na koncu je bilo vse dobro in tudi nič manj treningov nismo imeli."

Čeprav je bil s pripravami na Reunionu zadovoljen, prizna, da je njegova najljubša destinacija za trening še vedno Avstralija. Predvsem mu je všeč tamkajšnja proga. "V Avstraliji se počutim kot doma, a tudi na otoku Reunion je bilo zelo domače. Ne glede na vse se mi zdi, da je prav, da sem šel tja. Tako tudi vem, da imamo eno destinacijo več, ki jo lahko izkoristim za priprave."

Peter Kauzer se je letos neposredno uvrstil v reprezentanco. Foto: Guliverimage

Na kajakaški zvezi so uvedli pravilo, da se tekmovalci, ki na največjih tekmovanjih dobijo medaljo ali so v skupnem seštevku svetovnega pokala uvrščeni med prve tri, se za prihodnje leto neposredno uvrstijo v reprezentanco. Do tega so letos upravičeni olimpijski prvak Benjamin Savšek, Eva Terčelj in Peter Kauzer. To pravilo je v preteklosti enkrat že veljalo.

"Nazadnje sem bil prekvalificiran leta 2012, ko sem zmagal na svetovnem prvenstvu in sem se uvrstil neposredno na olimpijske igre. Do zdaj je veljalo, da če si imel medaljo na največjih tekmah, si imel določen bonus, ampak si moral vseeno štartati na izbirnih tekmah. Zdaj to ni več potrebno."

Letos na sporedu dve večji tekmovanji

Najboljše kajakaše in kanuiste na divjih vodah letos čakata dve veliki tekmovanji. Evropsko prvenstvo v Liptovskem Mikulašu in nato še svetovno prvenstvo v nemškem Augsburgu, kjer je bila pred 50 leti olimpijska tekma.