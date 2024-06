Na Savinji tekmovali za države naslove

Ljubljanski kajakaš Anže Urankar, svetovni in evropski prvak v tej divjevodaški disciplini, je v cilj prišel s časom 37,66 sekunde, kar je bilo 1,04 sekunde hitreje od največjega tekmeca tudi v svetovnem merilu Nejca Žnidarčiča. Bronasto kolajno med člani si je priveslal Simon Oven, ki je za klubskim kolegom zaostal za 1,36 sekunde.

V konkurenci kajakašic je naslov državne prvakinje po pričakovanjih pripadel Ani Šteblaj, evropski podprvakinji med članicami in svetovni prvakinji do 23 let v tej disciplini. Na drugo mesto je prišla Nika Ozimc, ki je zaostala za 4,22 sekunde, tretje mesto pa si je priveslala Hana Bedernjak.

Med kanuisti je naslov v absolutni konkurenci prav tako po pričakovanjih osvojil Blaž Cof, evropski in svetovni podprvak. Nekdanji slalomist na divjih vodah je v cilj prišel s časom 45,70. Na drugo mesto se je uvrstil Martin Gale, ki je zaostal za 3,28 sekunde, četrti pa je bil Nejc Gradišek, ki je zaostal za štiri sekunde in pol.

V članski konkurenci je med ekipami slavila prva ekipa KKK Ljubljana, ki so jo sestavljali Urankar, Simon Oven in Tim Novak, druga je bila ekipa KKK Tacen, bron pa si je priborila druga ekipa KKK Ljubljana. Med kajakaši mladinci je bila najboljša ekipa TKI Hrastnik, za katero so veslali Tin Kos, Gal Železnik in Tai Kolar. Med kajakašicami so slavile članice KKK Ljubljana Ana Šteblaj, Živa Jančar in Nika Ozimc pred drugo in tretjo ekipo ljubljanskega kluba.