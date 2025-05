Na premierni mešani tekmi na EP v gimnastiki zlato Nemcema

Nemca Timo Eder in Karina Schönmaier sta zmagovalca premierne tekme mešanih parov na evropskem prvenstvu v športni gimnastiki. Srebro sta v nemškem Leipzigu osvojila Britanca Jake Jarman in Ruby Evans, bron pa Italijana Lorenzo Minh Casali in Manila Esposito. Slovenske dvojice ni bilo v konkurenci.

Disciplina bo tudi del olimpijskih iger v Los Angelesu 2028, premiero v članski konkurenci pa je ugledala prav v Leipzigu po nekaj testnih tekmovanjih v mlajših kategorijah.

Skozi kvalifikacije, ki so potekale v sklopu ponedeljkovih in torkovih kvalifikacij posameznikov po orodjih, se je prebilo 16 najboljših dvojic. V seštevek je štelo šest vaj, po tri za vsakega posameznika na različnih orodjih.

V finalu so v treh različnih krogih najprej tekmovali za preboj med osem najboljših, nato med štiri, kasneje pa še v boju za bronasto in zlato kolajno. Do boja za bron sta se prebili dvojici Italije in Francije, za 2,267 točke pa je bila uspešnejša italijanska dvojica Minh Casali/Esposito.

Za zlato kolajno je bil dvoboj tesnejši. Eder in Schönmaier sta za vsega desetinko točke ugnala Britanca in se veselila prve zlate kolajne na tekmi mešanih parov.

Tekmovalci so morali sicer taktično izbirati med orodji. V vsakem krogu so namreč tekmovali na različnem orodju.

V četrtek bo v finalu mnogoboja nastopila tudi članica slovenske reprezentance Lucija Hribar. Tekmovanje se bo začelo ob 14. uri. Ob 18.30 bo na sporedu še mnogoboj za moške.

V petek in soboto sledijo finali po orodjih. Od Slovencev bosta v petek nastopila Teja Belak na preskoku (16.45) ter Gregor Rakovič na konju z ročaji (17.30).

Finale ekip, ženske: 1. Italija 161,930 točke

2. Nemčija 158,396

3. Francija 156,728

... Finale ekip, moški: 1. Velika Britanija 247,528 točke

2. Švica 245,727

3. Italija 242,826

... Mešani pari: 1. Nemčija

2. Velika Britanija

3. Italija

...

Preberite še: