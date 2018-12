Na Kitajskem hiter konec za Apotekarjevo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Judoisti se od leta 2018 poslavljajo s prestižnim mastersom v kitajskem Guangzhouju. V konkurenci 234 judoistov iz 53 držav je v nedeljo nastopila le še Klara Apotekar v kategoriji do 78 kg, ki pa se je poslovila že po prvem nastopu.

Premočna za Apotekarjevo je bila lanska svetovna podprvakinja Mami Umeki z Japonske. Štiriindvajsetletna nekdanja svetovna in dvakratna azijska prvakinja je dobila še tretji medsebojni dvoboj z 21-letno varovanka Marjana Fabjana v celjskem Sankakuju.

Uvodni dan sta bronasti kolajni osvojili Maruša Štangar v kategoriji do 48 kg in olimpijska prvakinja Tina Trstenjak v kategoriji do 63 kg.