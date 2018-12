Slovenki bronasti na KItajskem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Judoisti se od leta 2018 poslavljajo z mastersom v kitajskem Guangzhouju. V konkurenci 234 judoistov iz 53 držav sta uvodni dan bronasti kolajni osvojili Maruša Štangar v kategoriji do 48 kg in Tina Trstenjak v kategoriji do 63 kg.