Trstenjakova peta v Osaki, Taširujeva ostaja nerešljiva uganka

Olimpijska prvakinja Tina Trstenjak je na grand slamu v Osaki, zadnjem velikem judoističnem tekmovanju letos, zasedla peto mesto v kategoriji do 63 kilogramov. V borbi za bron jo je še sedmič v sedmem dvoboju premagala Japonka Miku Taširu, ki je slavila po več kot petih minutah podaljška.

Svetovna podprvakinja Taširova je Trstenjakovo nazadnje ugnala v polfinalu svetovnega prvenstva poleti v Bakuju. Tokrat je bila varovanka Marjana Fabjana zelo blizu zmagi. Že v končnici rednega dela, ob koncu tretje minute in 30 sekund kasneje, je bila zelo blizu uspešnemu zaključku meta.

Tudi v nadaljevanju je bila Trstenjakova aktivnejša, tekmica je že prejela dva opomina in bil blizu diskvalifikaciji, po petih minutah in 20 sekundah dodatnega dela pa je 24-letna Japonka izkoristila priložnost in zmago dosegla z metom za ipon.

Trstenjakova ima težave z japonskimi borkami

Že pred tem se je pokazalo, da ima Trstenjakova težave z japonskimi borkami. V predtekmovanju je Celjanka opravila z Brazilko Alexio Castilhos in Kubanko Meylin del Toro Carvajal. V polfinalu je bil tekmica Trstenjakove Japonka Masako Doi, prejšnji teden tretja v Haagu, ki je Celjanko ugnala po 3:44 minute podaljška.

Na koncu so vsa štiri odličja osvojile Japonke. Doijeva je v finalu premagala aktualno azijsko prvakinjo 21-letno Nami Nabekuro, ki je letos v finalu Zagreba ugnala Trstenjakovo. V Osaki je Nabekura v drugem krogu ugnala 18-letno mladinsko evropsko prvakinjo Slovenko Lio Ludvik, ki je bila pred tem boljša od Venezuelke Anniqueis Barrios. Drugi bron je osvojila Aimi Nouči.

V nedeljo bo slovenske barve v kategoriji do 78 kg zastopala Klara Apotekar, v moški pa Enej Marinič v kategoriji nad 100 kg.