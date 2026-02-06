Podajalec ekipe Los Angeles Rams Matthew Stafford je prvič v karieri prejel naziv za najkoristnejšega igralca (MVP) lige NFL. Sedemintridesetletnik je nagrado prejel tri dni pred velikim finalom lige NFL, super bowlom, v katerem pa ne bo njegove ekipe, saj je ta izpadla na zadnji stopnički pred finalom.

Matthew Stafford in njegovi Rams so izgubili v konferenčnem finalu proti Seattle Seahawks. Ti se bodo v noči na ponedeljek po srednjeevropskem času za naslov lige NFL pomerili z New England Patriots. Triindvajsetletni podajalec Patriots, Drake Maye, je v tesnem glasovanju končal na drugem mestu.

Sredi ugibanj o njegovi prihodnosti po končani sezone je Stafford, ki je leta 2022 z Rams osvojil svoj doslej edini naslov prvaka, ob prevzemu nagrade v San Franciscu dejal, da se bo vrnil. "Komaj čakam, da me boste naslednje leto spodbujali, ko bomo tam zunaj brcali riti," je Stafford povedal svojim štirim hčeram, ki so mu stale ob strani, ko je sprejemal nagrado. "Se vidimo naslednje leto."

Štiri hčerke so njegove velike navijačice. Foto: Reuters

Stafford je v tej sezoni vodil v nacionalni nogometni ligi tako po podajah (4707 jardov) kot po zadetkih (46). Njegovo razmerje med zadetki in prestrezanji je bilo tudi boljše od katerega koli drugega podajalca v ligi. Med sezono je imel Stafford osem tekem s skupno 28 podajami za touchdown in brez prestrežene žoge.

Drugi veliki zmagovalci večera so bili sprejemalec Seattla Jaxon Smith-Njigba, ki je osvojil nagrado za napadalnega igralca leta, Myles Garrett iz Cleveland Browns z nagrado za obrambnega igralca leta in glavni trener Patriots Mike Vrabel, ki je osvojil nagrado za trenerja leta.