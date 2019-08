Mrakova in Macarolova zdrsnili na rob deseterice

Tina Mrak in Veronika Macarol sta po osmih plovih na predolimpijski regati, ki poteka v japonski Enoshimi, v razredu 470 na devetem mestu, na katerega sta zdrsnili s petega. Danes sta bili 18. in 11. ter imata skupaj 57 točk. Žan Luka Zelko je v laserju po osmih regatah iz 18. napredoval na 17. mesto (102). V razredu 470 vodita domačinki in svetovni podprvakinji Ai Kondo in Miho Yoshioko, ki imata 25 točk.