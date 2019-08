Mrakova in Macarolova sedmi po tretjem tekmovalnem dnevu SP

Slovenski jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol sta po tretjem tekmovalnem dnevu svetovnega prvenstva v razredu 470 v japonski Enoshimi ostali na sedmem mestu. V današnjih treh regatah sta bili 6., 12. in 9. ter imata skupno 62 točk ter dva dneva pred koncem SP le za 11 točk zaostajata za tretjim mestom.

Vodstvo sta prevzeli Britanka Hannah Mills in Eilidh McIntyre s 24 točkami, saj sta nanizali dve zmagi in drugo mesto. Pred današnjimi tremi plovi sta bili tretji. Millsova je bila z drugo flokistko zlata na prejšnjih olimpijskih igrah v Riu de Janeiru 2016.

S prvega sta na drugo mesto nazadovali branilki naslova in domačinki Ai Kondo in Miho Yoshioka. Japonki sta zmagali in bili drugi, a sta v uvodni regati tretjega dne zasedli 10. mesto in imata po skupno osmih regatah 29 točk.

Na tretje mesto sta napredovali Italijanki Elena Berta in Bianca Caruso, ki pa imata že 51 točk in sta le 11 točk pred Mrakovo in Macarolovo, najboljšo slovensko ekipo leta 2018.

Prvenstvo se bo končalo v petek.