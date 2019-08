Mrakova in Macarolova na osmem mestu po drugem dnevu SP

Slovenki sta na prvenstvu, ki so ga na Japonskem zaradi slabega vremena začeli z dnevom zamude, v ponedeljek štartali z devetim in 22. mestom, kar jima je po prvem dnevu prineslo 16. mesto.

Danes sta delo dvakrat opravili odlično in zasedli drugi mesti v tretjem in petem plovu. Le v četrtem jima je šlo nekoliko slabše, a se za zdaj 23. mesto kot najslabša uvrstitev črta iz njunih rezultatov.

"Največja sprememba v primerjavi z včerajšnjim dnem je ta, da sva bolje štartali in bili od začetka v ospredju. Le v drugi regati se nama je štart ponesrečil in tudi vožnja ni bila optimalna," je nastope ocenila Mrakova.

"Razmere nama kar ustrezajo, tako da morava ostati osredotočeni, saj je do konca še šest regat. Vsi smo si zelo blizu in čim se znajdeš v gneči ali ne jadraš na 'čistem' vetru, ostaneš v ozadju, od koder se potem težko prebiješ v ospredje flote. Zato imajo tudi druge posadke verjetno večja nihanja med posameznimi plovi," je še dodala 31-letna Portorožanka.

Domačinki Ai Kondo in Miho Jošioka sta se po petih plovih prebili v vodstvo, imata 16 točk, eno več pa drugovrščeni Poljakinji Agnieszka Skrzypulec in Jolanta Ogar. Tretji sta Britanki Hannah Mills in Eilidh McIntyre z 20 točkami.

Slovenska posadka ima na osmem mestu 35 točk.

Enošima bo prihodnje leto olimpijsko prizorišče jadralskih bojev:

