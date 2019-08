Tina Mrak in Veronika Macarol odločni pred SP: Greva po medaljo!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tina Mrak in Veronika Macarol na SP na Japonskem merita na medaljo.

Tina Mrak in Veronika Macarol na SP na Japonskem merita na medaljo. Foto: Bor Slana

Tina Mrak, krmarka slovenske jadralne posadke 470, ki je bila razglašena za najboljšo slovensko ekipo lanskega leta, je pred svetovnim prvenstvom, ki bo v japonski Enošimi od 4. do 8. avgusta, napovedala: "Z Veroniko Macarol bova začeli na polno, saj si želiva zelo dobrega rezultata. Greva po medaljo!"

"Priprave na prizorišču SP so ves teden potekale zelo dobro, imeli smo odlične pogoje za treninge na morju. Veter je pihal z odprtega morja in je bil po poldnevu vse močnejši, tudi do 17, 18 vozlov je bilo popoldne. Prihajal je tudi velik val z morja. Tu je zelo vroče, visoka vlažnost zraka. Paziti morava, da popijeva dovolj tekočine in da se izogibava soncu. V soboto naju čakajo meritve jadrnice, v nedeljo pa že prvi plovi SP," je sporočila Mrakova.

"Kar zadovoljni" z občutki na jadrnici

"Zelo dobro sva izkoristili te pogoje. Dobro sva se privabili na njihovo podnebje. Junija sva na treningih že preizkusili novo jadrnico. Manjka še nekaj manjših nastavitev, ki sva jih v tem tednu sicer uskladili. Sva kar zadovoljni z občutki na jadrnici, bova pa videli, kako se bo obneslo vse skupaj na tekmovanju, na katerem je zbrana vsa svetovna konkurenca. Potem pa bova lahko strnili vse občutke na kupu," je povedala Mrakova.

Na Japonskem delijo olimpijske kvote

Na Japonskem ju konec tedna najprej čaka začetek SP, nato predolimpijska regata in za konec strnjenega cikla tekem še uvodna tekma nove sezone svetovnega pokala. "Prvenstvo bo zelo pomembno, ker se bodo delile še preostale olimpijske kvote. Tiste, ki je še nimajo, so se zelo dobro pripravile. Toda tudi z Veroniko imava zelo visoke cilje. Že prvi dan bova dali vse od sebe in napadli stopničke. Na testni regati po SP bova zagotovo nastopili, nisva pa se še odločili, ali bova jadrali na svetovnem pokalu," je še dodala Mrakova, ki si je z Macarolovo že zagotovila nastop na OI prihodnje leto v Tokiu.

Naslov branita domačinki

Med 39 posadkami bosta naslov branili domačinki Aj Kondo/Miho Jošioka. Japonki sta bili najboljši lani v Arhusu na Danskem, leto poprej pa sta v Solunu svoji edini stopnički za zmagovalke na SP osvojili Mrakova in Macarolova, ki sta bili v Grčiji bronasti.

Sredi maja letos sta na odprtem evropskem prvenstvu v San Remu zmagali Francozinji Camille Lecointre in Aloise Retornaz. Druga je bila Britanka Hannah Mills s flokistko Eilidh McIntyre. Krmarka Millsova je olimpijska zmagovalka, ki pa v primerjavi z OI 2016 v Riu de Janeiru, kjer je jadrala s Saskio Clark, zdaj nastopa z McIntyrejevo.

Slovenki sta evropski prvakinji

Mrakova in Macarolova sta v San Remu branili naslov, vendar sta prvenstvo končali razočarani na skupnem 17. mestu in si nista zagotovili niti nastopa v regati za medalje najboljše deseterice. Od tega boja ju je ločilo kar 33 točk. Slovenski sta prvakinji stare celine postali lani v Burgasu v Bolgariji in sta tedaj ponovili uspeh iz leta 2015.

V San Remu se jima na drugi tekmi zapored ni uspelo uvrstiti med deseterico v regato za medalje. Sredi aprila sta svetovni pokal v Genovi končali na 12. mestu in za eno samo točko zgrešili deseterico.

