Mrakova in Macarolova na Japonsko po izboljšanje letošnjih izidov

Najboljši slovenski jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol bosta od nedelje, 4. avgusta, nastopali na svetovnem prvenstvu razreda 470, ki bo v Enoshimi na Japonskem potekalo do petka, 9. avgusta. Želita izboljšati zadnje nastope, ko se jima ni uspelo prebiti v finalno regato. Med 39 posadkami bosta naslov branili domačinki Ai Kondo in Miho Yoshioka.

Japonki sta bili najboljši lani v Arhusu na Danskem, leto prej pa sta v Solunu svojo edino uvrstitev na stopničke za zmagovalke na SP dosegli Mrakova in Macarolova, ki sta bili v Grčiji bronasti.

Sredi maja letos sta na odprtem evropskem prvenstvu v San Remu zmagali Francozinji Camille Lecointre in Aloise Retornaz. Druga je bila Britanka Hannah Mills s flokistko Eilidh McIntyre. Krmarka Millsova je olimpijska zmagovalka, ki pa v nasprotju z OI 2016 v Riu de Janeiru, kjer je jadrala s Saskio Clark, zdaj nastopa z McIntyrejevo.

Mrakova in Macarolova sta v San Remu branili naslov, vendar sta prvenstvo končali razočarani na skupnem 17. mestu in si nista zagotovili niti nastopa v regati za medalje najboljše deseterice. Od tega boja ju je ločilo kar 33 točk. Slovenki sta prvakinji stare celine postali lani v Burgasu v Bolgariji in tedaj ponovili uspeh iz leta 2015.

V San Remu se jima na drugi tekmi zapored ni uspelo uvrstiti med deseterico v regato za medalje. Sredi aprila sta svetovi pokal v Genovi končali na 12. mestu in za eno samo točko zgrešili deseterico.

Veronika Macarol: Znava in zmoreva veliko bolje jadrati

"Na obeh tekmovanjih so bili ekstremni pogoji. Bilo je ogromno čakanja in tekmovanja nismo končali s predvidenim številom regat. Toda znava in zmoreva veliko bolje jadrati. Glavni cilj so olimpijske igre prihodnje leto v Tokiu. Razmislili bova o vsem skupaj in gotovo bova prišli na naslednjo regato bolje motivirani ter pripravljeni," je po EP v Italiji povedala Macarolova.

Najboljši slovenski jadralki zadnjega obdobja, tako kot večina najboljših jadralcev in jadralk sveta, junija nista nastopili na tekmi svetovnega pokala v Marseillu. Nastop sta izpustili zaradi priprav na tekmovanja na Japonskem, kjer ju konec tedna čaka začetek SP, nato predolimpijska regata in za konec še uvodna tekma novega cikla svetovnega pokala.