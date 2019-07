Najstnik iz Kopra debitiral, navdušil in zmagal

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Osvojil je 24 točk, drugi je bil Francoz Axel Mazella (49), tretji pa njegov rojak Nico Parlier (74).

"Počutim se odlično, nikoli bolje! Na tako velikem tekmovanju nisem še nikoli zmagal. Sprva sem mislil, da sem hiter, ker veliko treniram po šibkem vetru, toda zadnji dan, ko je močno pihalo in sem bil vseeno v ospredju, nisem več vedel, čemu naj to pripišem," je priznal Toni Vodišek, ki je nanizal deset posamičnih zmag in sedem drugih mest.

Po treh naslovih mladinskega svetovnega prvaka, treh evropskih kronah in srebrnem odličju na mladinskih olimpijskih igrah v Argentini, si Vodišek uspešno utira pot tudi v članski konkurenci. Maja je na svetovnem prvenstvu zasedel peto mesto.