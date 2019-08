Mrakova in Macarolova ne bosta nastopili na svetovnem pokalu

Najboljši slovenski jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol bosta izpustili tekmo svetovnega pokala na Japonskem. "Potrebujeva počitek in potujeva domov," pravita.

Foto: JZS

Na predolimpijski regati sta sredi tega tedna na 11. mestu za las ostali brez regate za medalje, na istem prizorišču pa sta v začetku avgusta na svetovnem prvenstvu razreda 470 zasedli šesto mesto.

"Rabiva počitek in potujeva domov"

"Mesec dni jadranja v japonskih vodah je za nama. Testne olimpijske regate nisva odjadrali po najinih pričakovanjih, žal nisva uspeli odpraviti napak s svetovnega prvenstva in sva predolimpijsko regato končali na skupnem 11. mestu. V celotnem obdobju sva se o prizorišču veliko naučili, veliko prejadrali, imeli smo odlične pogoje in spoznali večino olimpijskih polij," je pojasnila krmarka Mrakova.

Povedala je tudi, da pogoji na testni tekmi niso bili enaki, kot med SP. "Na testni tekmi smo imeli en dan tudi veter z obale, podoben naši burji. Drugače so prevladovali šibki vetrovi z juga in jugozahoda. Na regati svetovnega pokala ne bova nastopili, kot tudi ne tri četrtine ostalih posadk. Rabiva počitek in potujeva domov."

"Čaka naju trdo delo in jasen cilj, da se na OI v Tokio vrneva se močnejši, se boljše pripravljeni in greva v boj za olimpijsko kolajno." Foto: STA

Trdo delo in jasen cilj: v Tokiu v boj za odličje

Na Japonskem sta nastopali z novo jadrnico. "Tudi nova jadrnica Fujin Korin se je izkazala za hitro, kadar jo pravilno 'trimava'. Zdaj je čas za počitek, razmislek in pripravo programa treningov za zadnjih 11 mesecev do najpomembnejše regate naslednjega leta. Čaka naju trdo delo in jasen cilj, da se na OI v Tokio vrneva se močnejši, se boljše pripravljeni in greva v boj za olimpijsko kolajno," sta odločno napovedali Mrakova in Macarolova.

V deželo vzhajajočega se sonca se bosta najverjetneje vrnili novembra. "Ni sicer še povsem potrjeno, da se na Japonsko vračava na treninge in na njihovo državno prvenstvo. Drugače pa bo naslednja tekma zagotovo marca prihodnje leto na Palmi de Mallorci," je še napovedala Mrakova.

"Hvala trenerju Tomažu Čopiju, fizioterapevtki Mirjam Ivančič, prijatelju Tatsuju Wakinaga, družini Mori, kateri ste bili minuli mesec najina največja podpora na Japonskem. Ter seveda najinima družinama, sponzorjem in vsem ostalim, ki naju spremljate in podpirate na najini poti," sta japonsko turnejo z zahvalami končali najboljši slovenski jadralki.

