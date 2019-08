Slovenki na predolimpijski generalki za las zgrešili finale

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tina Mrak in Veronika Macarol sta v razredu 470 za las zgrešili najboljšo deseterico.

Slovenskim jadralcem se na predolimpijski regati v Enoshimi ni uspelo uvrstiti v veliki finale. Tina Mrak in Veronika Macarol sta v razredu 470 za las zgrešili najboljšo deseterico, Žan Luka Zelko pa je prvo tekmo na olimpijskem prizorišču v razredu laser standard končal na 20. mestu.

Za ženskimi ekipami dvoseda 470 je deset regat, pred najboljšo deseterico pa samo še ena, v kateri uvrstitve prinašajo dvojno število točk. Tina Mrak in Veronika Macarol se je ne bosta udeležili, saj sta danes v zadnjih dveh plovih s 14. in 18. prihodom v cilj nazadovali na 11. mesto in tako ostali brez možnosti sodelovanja v sklepnem obračunu.

Tja sta se kot vodilni uvrstili Francozinji Aloise Retornaz in Camille Lecointre (36 točk), kot zadnji pa Švicarki Linda Fahrni in Maja Siegenthaler, ki sta imeli enako število točk kot Slovenki (88), a bili zaradi zmage v četrti regati na rezultatski lestvici pred Slovenkama.

Žan Luka Zelko je bil 20. Foto: Jadralna zveza Slovenije

Zelko na 20. mestu

V razredu laser standard je Žan Luka Zelko uprizoril nekoliko slabši predstavi in današnja dva plova končal na 26. in 24. mestu, kar je bilo dovolj za skupno 20. mesto v konkurenci 35 jadralcev.

V boju za odličja se bodo pomerili vodilni Šved Jesper Stalheim (60 točk), aktualni olimpijski prvak Avstralec Tom Burton (63 točk), tretjeuvrščeni Norvežan Hermann Tomasgaard (65 točk), Avstralec Matt Wearn (66 točk) in Novozelandec Sam Meech.

