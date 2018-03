Jorgić na MP Poljske do četrtfinala

MP Poljske, namizni tenis

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kljub temu pa je že samo uvrstitvijo v četrtfinale dosegel lep uspeh in nove točke za lestvico ITTF, na kateri bo zagotovo še napredoval. V četrtfinalu je bil edini igralec, ki ni prihajal iz Azije.

"Darko preprosto ni imel občutka, da bi izven servisa lahko karkoli naredil. Pozna se mu, da že nekaj časa nismo bili v Aziji in očitno bo treba spet iti tja na trening, da dobi ta občutek. Če ne čutiš žogice, je težko igrati, preprosto moraš to trenirati. Toda navkljub porazu si Darko zasluži vse čestitke, mislim, da je to njegov prvi challenge," je dejala Jorgićeva trenerka Andreja Ojsteršek Urh.

"Darko preprosto ni imel občutka, da bi izven servisa lahko karkoli naredil. Pozna se mu, da že nekaj časa nismo bili v Aziji in očitno bo treba spet iti tja na trening, da dobi ta občutek." Foto: Urban Urbanc/Sportida

Hrastničanu, 18. nosilcu, kvalifikacij ni bilo treba igrati, nato pa je na glavnem turnirjem nanizal zmage nad Japoncem Harukiyem Miyamotom, Jiang Tiyanjijem iz Hongkonga in Francozom Antoinom Hachardom. Zadnja dva dvoboja je dobil s 4:3, v obeh pa je dokazal svojo vrlino, da je najboljši, ko je to najtežje. V obeh je že zaostajal z 2:3 oziroma 1:3, nato pa dobil izenačen sedmi niz.

Iz kvalifikacij se je na glavni turnir prebil tudi Deni Kožul, ki pa je najprej s 4:3 premagal Belgijca Florenta Lambieta, nato pa s 3:4 izgubil proti osmemu nosilcu Korejcu Lim Yonghoonu.

Peter Hribar je izpadel v kvalifikacijah, Jan Žibrat pa v dodatnem dvoboju za uvrstitev na glavni turnir.