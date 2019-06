Kobilica v Kanadi vložil kandidaturo za nastop na paraolimpijskih igrah

Zmagal je Britanec Dave Ellis (1:00,23), drugi je bil Španec Hector Catala Laparra (1:01,06), tretji pa še en Španec Jose Luis Garcia Serrano (1:02,10). Kobilica je prišel v cilj s časom 1:03,47.

Uspeh slovenskega paratriatlonca pa je toliko večji, če ga gledamo skozi prizmo poti, ki so jo v njegovi ekipi prehodili, da so sploh prišli na tekmo. Kobilice sprva sploh ni bilo na startni listi, bil je v čakalnici, na tej čakalni listi pa na drugem mestu. Da bi šel Slovenec na tekmo, bi morala odpovedati dva od 35 športnikov, ki so bili prijavljeni v šestih kategorijah. Težko verjetno, a se je zgodilo.

"Sanje se lahko začnejo"

"Tvegali smo s prihodom v Montreal, a se je izplačalo. Prišli smo na startno listo in dobili priložnost, da se potegujemo za zlata vredne točke. Končno sedmo mesto je odlično, še bolj pa je odličen rezultat, ki nas je zopet približal najboljšim. Dobra minuta in pol nas loči do medalj," je dejal glavni trener in team manager ekipe Grega Nahtigal.

"Na štartni listi so bili prav vsi, ki so kandidati za medaljo na paralimpijskih igrah, zato lahko hitro sklepamo, da je tudi Kobilica s svojim spremljevalcem Jarom Kovačičem v vrhu in realno se sanje lahko začnejo." Foto: Matej Povše

"Na štartni listi so bili prav vsi, ki so kandidati za medaljo na paralimpijskih igrah, zato lahko hitro sklepamo, da je tudi Kobilica s svojim spremljevalcem Jarom Kovačičem v vrhu in realno se sanje lahko začnejo. Podpora vseh, ki so vpleteni v športni poti Alena Kobilice, je v tem trenutku zelo dobrodošla. Tu so Zveza za šport invalidov Slovenije - Paralimpijski komite, Triatlon zveza Slovenije kot krovni organizaciji, tekmovalni spremljevalec Jaroslav Kovačič, trening in tekmovalni spremljevalec Urh Klenovšek, strokovni kader Aleksej Dolinšek (kolo), Damijan Čanžek (moč) in Roman Kejžar (tek)," je še dejal Nahtigal.

Kobilica in ekipa načrtujejo, da bi 17. avgusta nastopil na tekmi svetovne serije na Japonskem.

